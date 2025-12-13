La policía detuvo a 12 personas por delitos rurales en Rosario de Lerma

La Policía de Salta, por medio de la Dirección General de Investigaciones, desarticuló una organización criminal que cometía abigeato en el Valle de Lerma. La investigación inició por denuncias de damnificados.

En ese marco, más de 150 policías de diferentes áreas allanaron 16 inmuebles en los barrios San Martín, Islas Malvinas, San Jorge, Centro, entre otros sectores de la localidad de Rosario de Lerma. Detuvieron a once hombres y una mujer mayores de edad que fueron puestos a disposición de la Justicia.

Se secuestraron dos camionetas, un auto, cuchillos de faena, celulares, entre otros elementos de interés para la causa. En los procedimientos, se detectó también gallos de riña que fueron recuperados.