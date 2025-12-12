Menores abusaron de un nene con retraso madurativo, filmaron y distribuyeron todo

Un lamentable hecho se dio a conocer en las últimas horas desde los valles Calchaquies. Según denuncia la mamá de un niño de 8 años, quien tiene retraso madurativo, el pequeño había sido invitado al camping de Animaná por alguien conocido y nada hacía sospechar que sería agredido sexualmente.

Según relata Multivisión Federal, estando en el lugar, bajo engaños, lo habrían llevado al baño donde lo abusaron entre varios menores que además filmaron y sacaron fotos el aberrante hecho y posteriormente lo habrían distribuido entre sus contactos de whatsApp, llegando así a la madre de la víctima, quien de inmediato radicó la denuncia policial.

Si bien por estas horas no pueden trascender más detalles de lo ocurrido por ser todos menores de edad, se espera que la Justicia tome acciones al respecto.