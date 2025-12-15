Más de 60 inspectores controlarán la venta y uso de pirotecnia en Salta

En el marco de las celebraciones de fin de año, la Municipalidad reforzará los controles por el uso y la venta de pirotecnia sonora en la ciudad. Así lo confirmó Esteban Carral Cook, secretario de Espacios Públicos, quien remarcó que la venta en la vía pública está prohibida y que se aplicarán sanciones a quienes incumplan la normativa.

Carral Cook explicó en Radio Salta que se viene trabajando de manera articulada con el sector comercial para promover el uso responsable de la pirotecnia. “El empresario acompaña en definir qué tipo de pirotecnia se puede utilizar y cuál no, tanto en Salta como en el norte del país, con el objetivo de mejorar y crecer como comunidad”, señaló.

El funcionario fue claro respecto a las prohibiciones vigentes. “En la vía pública está prohibida la venta de pirotecnia. En caso contrario, vamos a labrar actas y aplicar multas”, advirtió, y recordó que los controles apuntan a garantizar el cumplimiento de la ordenanza.

En paralelo, destacó el trabajo de concientización que se viene realizando. “Estamos tratando de generar conciencia en la ciudadanía. Vemos una recepción interesante por parte de los vecinos y también de quienes comercializan estos productos, y eso nos va a ayudar mucho en nuestro trabajo”, afirmó.

Por último, confirmó que durante las fiestas habrá un fuerte despliegue de control. “Los inspectores van a trabajar en doble turno. Contamos con más de 60 inspectores, tanto de Espacios Públicos como del área comercial. Queremos que las fiestas se desarrollen de la manera correcta”, concluyó.