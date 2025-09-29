Dos detenidos tras el robo de una caja fuerte que contenía dólares y joyas

De los hechos policiales que ha dejado el fin de semana que concluyó, sobresalió uno ocurrido en Cerrillos donde, tras trabajos de investigación, detuvieron a dos sujetos, sospechados de robar una caja fuerte que contenía dólares y joyas en su interior.

Los detalles los compartió el oficial Juan Posadas, de prensa de la Policía de Salta quien, en diálogo con Multivisión Federal, donde contó que este caso involucró el despliegue de la Dirección de Investigaciones de la fuerza, tras una denuncia radicada por el damnificado.

En esa denuncia, se indicaba la sustracción de una caja fuerte, la cual contenía una suma importante en dólares, aproximadamente USD 80.000, junto a otros elementos de igual valor significativo, como ser joyería.

Esto derivó a que la Unidad Fiscal contra Robos y Hurtos dirija el trabajo de campo, donde investigadores desplegaron varias líneas investigativas. Fue así cuando surgió la identificación de la persona sospechada y, con elementos a disposición del Juzgado en turno, se concretaron las medidas judiciales.

“Se hizo el allanamiento de dos viviendas, una ubicada en el barrio Los Paraísos y otra en el barrio San Rafael, ambos en la jurisdicción de Cerrillos, con la detención de la persona investigada y otro joven, que tenía un pedido de secuestro”, agregó el efectivo.

“Con la detención, se secuestraron otros elementos, como ser tres autos”