En Salta y el país, los animales domésticos podrán viajar en micros de larga distancia

A través de la Resolución 2076/2025 publicada en el Boletín Oficial, el Ministerio de Economía autorizó el traslado de animales domésticos en servicio de transporte automotor y ferroviario de pasajeros de larga distancia de jurisdicción nacional.

Si bien algunas empresas de transporte habían comenzado a implementar servicios “pet friendly” en forma limitada, ahora tendrán con una regulación que se extenderá a todo el sistema de larga distancia, pero que contará con ciertos requisitos para poder trasladar a los animales.

Los que estaban autorizados para viajar eran perros guías y pequeños animales en contenedores en trenes, pero ahora alcanzará a todo animal doméstico, entendido en la Resolución, como un animal de compañía que pueda convivir con el ser humano en un ambiente doméstico, recibiendo atención, protección, vivienda, alimento y cuidados sanitarios, siempre que su tenencia no tenga fines comerciales ni de consumo.

Nueva modalidad:

Familiares del animal serán responsables de la custodia , bienestar, salud y seguridad de los animales, evitando que sean un riesgo o molestia para los pasajeros.

Modalidad: Los animales deberán ir dentro de un contenedor o transportín cerrado que garantice su salubridad y protección.

El contenedor debe estar sobre la falda del pasajero, debajo del asiento delantero o en el asiento contiguo a la ventana sujeto con cinturón de seguridad.

Cada pasajero mayor de edad podrá trasladar un solo animal doméstico, siendo uno por contenedor.

Será obligatorio tener la constancia de vacunación antirrábica y toda certificación exigida por la normativa y exhibirlas al momento de abordar o cuando lo soliciten desde la empresa.

Papel de las empresas:

Podrán fijar una tarifa especifica para el servicio de traslado que se adapte a las condiciones del mercado y la Ley de Defensa del Consumidor.

Perros guía o de asistencia seguirán viajando de manera gratuita.

Las compañías podrán establecer condiciones adicionales sobre especies, razas, pesos, edades y dimensiones .

Podrán definir procedimientos de limpieza y desinfección posteriores.

Podrán organizar recorridos y frecuencias para individualizar los servicios que admitan animales.

Las terminales y estaciones deberán contar con espacios específicos para la espera y abordaje de pasajeros con animales domésticos, que estarán señalizados y acondicionados según normas de seguridad e higiene, fuente Clarín.

Esta nueva resolución abarca a transportes de larga distancia y trenes y no rige para colectivos urbanos.