Incendio en Cerrillos: Su casa se redujo a cenizas, lo perdieron todo y necesitan ayuda

Sociedad23/12/2025
incendio Cerrillos 1

En Cerrillos se desató un incendio producto de un desperfecto eléctrico que dejó a una familia sin su hogar.

María Elizabeth Condori, es una madre de familia y sostén de sus hijos y vio como su esfuerzo de años y sus pertenecías preciadas se redujeron a cenizas.

La familia había salido de su hogar en B° Los Paraísos en Manzana 51, Lote 6, cuando al retornar se dieron con una escena desgarradora, ya que todo fue consumido por el fuego: su fuente de trabajo, ahorros, mercadería y ropa, informó Vecinos en alerta.

En el lugar trabajaron dotaciones de Bomberos para poder apaciguar el incendio que se desató en la vivienda.

Gracias a que no se encontraban en el lugar no resultaron heridos, pero fueron asistidos por la Municipalidad de Cerrillos que se encargaron de la remoción de escombros.

Ahora, la familia devastada, sin un lugar donde vivir y tratando de cubrir sus necesidades básicas, especialmente para una de sus hijas que tiene discapacidad y requiere de cuidados específicos, apelan a los corazones solidarios, buscando que les tiendan una mano.

Para colaborar pueden acercarse con donaciones a Manzana 51, Lote 6 del B° Los Paraísos o contactarse al 3875483990. Cuentan también con el alias: Mery2709 (Titular: María Elizabeth Condori).

