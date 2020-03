Se perdió una abuelita y la busca todo el barrio El Cabildo

Se trata de Yolanda Álvarez, de 87 años, quien tiene demencia senil y un problema auditivo. Salió de su casa ayer cerca del mediodía y no regresó. Sus familiares y personas cercanas a ellas iniciaron una búsqueda desesperada.

La desaparición de Yolanda Álvarez, una anciana de 87 años, del barrio El Cabildo, en la zona este de la ciudad provocó la angustia de todos sus vecinos, quienes la buscan desesperadamente desde ayer al mediodía.

La mujer que trabaja cuidándola dialogó con InformateSalta y contó que la señora salió ayer de su vivienda y no la volvieron a ver, razón por la cual radicó la denuncia policial. “La empecé a buscar, no la encontré y me fui a la Comisaría”, indicó.

La señora ya tiene antecedentes de episodios de desaparición, de hecho es la tercera vez que le ocurre algo similar.

Se trata de una anciana que tiene el cabello color castaño, corto, viste un sombrero y anteojos de sol, una camisa a rayas negras y blancas, un pantalón gris y una cartera negra.