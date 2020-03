Caso sospechoso de Coronavirus: aseguran que la adolescente no concurrió a clases

La joven de 15 años no asistió a ninguna institución educativa desde que regresó de su viaje a España. Se encuentra internada y aislada en el hospital Papa Francisco a la espera de los resultados.

Luego que el Hospital Papa Francisco atendiera a una adolescente de 15 años con síntomas de Coronavirus, el primer caso sospechoso en Salta, esta mañana Roxana Celeste Dip, secretaría de Gestión Educativa se reunió con el gerente del nosocomio, el doctor Daniel Mamaní.

Tras el encuentro, la funcionaria llevó tranquilidad a la población y detalló que desde que regresó de su viaje por España no concurrió a clases. “No asistió a ninguna institución educativa, ni siquiera para inscribirse, no fue, se aisló. Cuando comenzó con los síntomas se dirigió directamente al hospital, está internada y aislada en el hospital, tiene todos los controles de bioseguridad”, dijo a Canal 11.

En este sentido, detalló que la jovencita se encuentra en buen estado y está acompañada con su mamá. “Queremos llevar tranquilidad a todas las instituciones educativas, por el momento los alumnos no corren riesgo ni es necesario la suspensión de las clases”, expresó.