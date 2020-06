Repatriados en Salta: “Son un dolor de cabeza para nosotros, el ciudadano común desearía que no vengan”

El ministro de Seguridad, Juan Manuel Pulleiro, expresó que actualmente hay 2 mil personas en lista de espera para ingresar a la provincia. “Vamos regulando, para que no vengan todos juntos, especialmente, por la capacidad hotelera” añadió por radio CNN Salta.

Entrevistado en CNN Salta, el ministro de Seguridad, Juan Manuel Pulleiro, se refirió a diversos temas vinculados a las medidas que fue tomando la provincia para evitar la circulación viral del coronavirus en Salta.

Con respecto a los repatriados, dijo que hay 4 mil salteños en espera que desean volver. En este sentido, señaló que ingresan alrededor de 300 personas por día. A medida que se van dando de alta de la cuarentena, vamos permitiendo nuevos ingresos.

“Los repatriados son un dolor de cabeza para nosotros. El ciudadano común desea que no vengan excepto que sean familiares, muchos están a favor y muchos en contra. En lista de espera hay unas dos mil personas que quieren volver en micros, eso está restringido porque no pueden venir todos juntos porque no hay hoteles disponibles, estamos regulando el ingreso. Por otro lado hay otros dos mil inscriptos en el operativo de Regreso a Casa en auto particulares, que también los vamos regulando pata poder recibirlos”, indicó.

Pulleiro consideró los operativos tuvieron “tanto éxito en los controles de ingreso y de salud, por lo que hoy no tenemos circulación viral. Los que viven en otras provincias que ven que ahí tienen mil contagiados por día, se quieren volver a Salta. Hoy tenemos 4 mil en espera y el mes pasado había otros 4 mil, se van renovando la gente que quiere volver, porque se quedaron sin trabajo, porque ven en peligro su vida, tienen muchos motivos”.

