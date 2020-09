Podrían no otorgarle la inscripción 2021, pero no pueden negar la educación a un niño

Gustavo Farquharson, Director de INADI Salta explicó que la Institución puede negar por deudas la inscripción del año subsiguiente no así la educación del año en curso. No puede negar el pase a otra institución.

Por la polémica desatada por el comunicado de COPRODEC, sobre que los Colegios Privados cobrarían intereses a los padres que adeuden cuotas, desde el INADI Salta se expidieron.

Su titular, Gustavo Farquharson, explicó por FM Pacífico que por un lado está la deuda que pueda tener un padre con la institución y por el otro el derecho del niño a la educación. La institución puede aplicar el derecho a admisión, puede que los padres hayan firmado algún tipo de acuerdo, pero no pueden negarle la posibilidad de que el niño sea trasladado a otra institución, pública o lo que fuere, esto no se puede hacer.

"Una cosa es la deuda del padre y otra diferente es el derecho del joven a ser evaluado, a recibir sus notas. Nos paso que un padre estaba atrasado en 2 cuotas y no podía acceder al Zoom, ponen de rehén al menor" ejemplificó.

Asimismo entiende que las Instituciones privadas tienen un interés económico y no han escapado a la crisis económica producto de la pandemia del coronavirus.

"Sería importante que antes de tomar esta decisión haya una mesa de dialogo con la provincia, buscar otros tipos de soluciones y que los niños no pierdan el banco, yo creo que la situación de estos padres que no pueden pagar la cuota seguramente es complicada y me parece un poco violento ya estar diciendo que se van a quedar sin banco. Hay que buscar alternativa"

Igualmente, y ante el problema Farquharson recordó a los padres que tienen el derecho que se les habilite el pase a otra Institución y el derecho a la educación principalmente.

"Necesitamos que las autoridades locales estén observando esto que pasa y armen una mesa donde se elaboren respuestas ante esta situación. Padres están muy preocupados porque no pueden pagar"

Confirmó que los padres pueden denunciar este tipo de situaciones tanto ante el INADI como ante la Justicia. Consideró que a veces las situaciones que viven los niños o jóvenes son en algunos casos denigrantes. "Yo entiendo las necesidades que tiene el sector privado pero hay un derecho que esta por encima de las necesidades económicas del sector privado que es la educación de nuestros niños" concluyó.