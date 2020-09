Emilio Monzó propone un espacio político con Larreta, Urtubey, Vidal, Frigerio y Lousteau

Consultado por Infobae, el ex presidente de la Cámara de Diputados de la Nación, Emilio Monzó, analizó el panorama político de la Argentina y se animó a jugar con algunos nombres para las próximas elecciones presidenciales.

Monzó consideró que "de acá al 2023, la salida de esta situación" es un frente "bien federal", en donde tendrían que estar Martín Losteau, Horacio Rodríguez Larreta, María Eugenia Vidal, Rogelio Frigerio y Juan Manuel Urtubey, entre otros.

"Esa generación política tiene que desprenderse del macrismo, del PRO, de Juntos por el Cambio, de todos esos nombres que para mi son del siglo pasado" y agregó que existe "espacio, lo que no hay es, no ha habido huevo para juntarse, para reunirse".

"Lo único que falta es que estos actores se reúnan, que tengamos la humildad y que dejemos de lado nuestras distintas vanidades, en pos de un objetivo en común". "Si vos juntas esa mesa automáticamente genera expectativa electoral y automáticamente uno de esos actores va a ser el próximo Presidente de la Nación".

"La moderación, la mesura, es lo que caracteriza a esos dirigentes, lo que le da posibilidad de expectativa electoral es el volumen, porque para la mesura y la moderación necesitas sinfonía, necesitas una orquesta. Los otros son solistas, Patricia, Macri, Carrió, son solistas. Acá lo que necesitas es una orquesta".

"Los solistas hacen más ruido, pero la característica es que no pueden organizar un equipo y no pueden gobernar. La característica es que tienen resonancia, pero no tienen gobernabilidad. Acá hay que armar un equipo con volumen político para gobernar, no armar un rejunte como hicimos la otra vez", finalizó Monzó.