Rosario de la Frontera habilitará el Parque Acuático y un camping para el Día de la Madre

Rosario de la Frontera no integra la lista de departamentos de la provincia que aún se encuentran en Aislamiento, preventivo, social y obligatorio (APSO) y su situación epidemiológica les permite tener algunas aperturas, como una muy especial que habrá este fin de semana por el Día de la Madre.

En diálogo con Regreso CNN Salta, el intendente Gustavo Solís indicó que habilitarán el Parque Acuático, sin el uso de las piletas y un camping de la Ciudad Termal donde las familias podrán reunirse el domingo.

“Hemos decidido habilitar con restricción de cantidad de personas, cumpliendo con las medidas recomendadas, son actividades que se realizan al aire libre. En el parque van a pode ingresar la mitad de la capacidad, que son 150 personas y con un protocolo de voucher”, dijo.

En este sentido, explicó que el uso del tapabocas será obligatorio, salvo al momento de comer, el número de personas por grupo familiar será reducido y podrán hacer uso de los baños sólo hasta 2 personas por vez.

“Hay que retirar y pagar la entrada en la Dirección de Turismo, hasta un día antes. Se pide documento para ver de donde son. Son nominales los voucher, van con nombre y apellido. De esta manera, si después se registra algún caso sospechoso, se puede aislar a las personas que estuvieron con el”, manifestó.

Asimismo, reconoció que en Rosario de la Frontera hay personas que no respetan la prohibición de reuniones sociales y familiares y que por su capacidad limitada, el área de Seguridad no tiene la posibilidad de controlar todas ellas. “Apelamos más a la sensatez de las medidas, entendiendo que no podemos prohibir lo que no podemos controlar. Apelamos a la responsabilidad social”.