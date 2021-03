8M: Una fiscal penal afirma que el botón antipánico no sirve

La fiscal de Violencia y Género 1, Claudia Geria, en el marco de un día de lucha por el día de la mujer opinó respecto a las medidas de protección que se le brinda a mujeres que denuncian hechos de violencia y sostuvo que la mayoría de las veces la víctima ya lo tiene encima al agresor antes de poder activar el botón antipánico, por lo que consideró muchos más útil y preventivo el invertir en pulseras electrónicas para los agresores, que identifiquen cada vez que intenten violar una perimetral en tiempo real.

También fue escéptica en cuanto a los nuevos dispositivos antipánico que presentará el Ministerio de Seguridad, para usar como aplicación en los celulares, “ya que no todas las mujeres cuentan con celulares de buena calidad”.

“Hoy es un día de gran tristeza y en qué cambió, en nada, las mujeres siguen luchando y muriendo por sus derechos y su libertad”.

“Que paren los femicidios, aunque parezca una frase hecha; basta a la violencia contras las mujeres. No damos a vasto, no damos más. Hacemos todo lo humanamente posible, trabajamos las 24 horas los 365 días del año y la violencia no cesa, empeora”, rogó la fiscal al referirse a este día de lucha y conmemoración a través de Central Policial por CNN Salta, en el 94.7.

Sostuvo que la Justicia “siempre va a recurrir a los reclamos de la mujer, Salta es una de las provincias que mayor cantidad de casos tiene pero que mayor cantidad de gente tiene dentro de las cinco fiscalías penales y dos juzgados de violencia familiar y de género trabajando a pleno. Cada mujer que tenga una causa, que toque la puerta de la fiscalía, que pida hablar con la Fiscal o los auxiliares”, pidió.

Geria manifestó que “hay que invertir en violencia de género, capacitar a todo el personal, que cuenten con lugares cerca de sus casas donde puedan denunciar las situaciones ante gente preparada, que le otorgue todas las herramientas para tales efectos”.