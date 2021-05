Superclásico: el pedido y la advertencia del ministro de Salud a los hinchas de Boca y River

El fútbol argentino vivirá el próximo domingo un nuevo Superclásico, otra "final" en la que el xeneize intentará romper la racha de 5 derrotas seguidas ante el equipo de Marcelo Gallardo en partidos eliminatorios.

El partido en la Bombonera, por los cuartos de final de la Copa de la Liga, tendrá el condimento especial de que se dará en medio de las restricciones por la segunda ola de coronavirus. Y si bien no habrá público en el estadio, la preocupación en las autoridades está en lo que pueda ocurrir en la previa, durante y, también, tras el encuentro, con los posibles festejos de los hinchas ganadores.

Por eso este viernes el ministro de Salud de la Ciudad de Buenos Aires, Fernán Quirós aprovechó para dejar una advertencia y un pedido, también, para quienes tengan la intención de juntarse con familiares y amigos a seguir el Superclásico por TV.

"No es momento para ver un partido de fútbol entre personas que no conviven, tendremos toda la vida para hacerlo, en las próximas dos o tres semanas no es el momento, necesitamos que los casos bajen", afirmó Quirós durante una conferencia de prensa.

En esa línea aseguró que además del "daño social por las medidas de gobierno", la dificultad en evitar los contagios se da "por decisiones autónomas de cada persona" y dijo que "es el momento de hacer el esfuerzo".

Boca recibirá a River el próximo domingo a las 17:30 por los cuartos de final de la Copa de la Liga Profesional. Será el tercer partido del año y el tercero consecutivo en la Bombonera. En caso de haber empate en los 90 minutos, será la definición por penales la que defina quién avanza a las semifinales.