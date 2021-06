Investigan un ajuste narco en la desaparición de Guadalupe

El juez Ariel Parrillis, que tiene en sus manos la causa por la desparición de la pequeña Guadalupe Lucero en San Luis, analiza el contenido de los celulares de la familia y mira cada vez con más interés una hipótesis que llegó a sus oídos y que está siendo investigada: un posible ajuste de cuentas vinculado al narcomenudeo.

"Hay una persona muy relevante del entorno de la nena que acercó a nosotros esta teoría, esta hipótesis de que la desaparición tendría que ver con un ajuste de cuentas relacionado a la droga porque uno de los familiares más cercanos a ella es adicto. No hay mucho más detalle al respecto por el momento porque es materia de investigación. Es algo que llegó a nosotros aunque primero que nada está el hecho de encontrar sana y salva a Guadalupe. Esa es la prioridad y después vamos a investigar el resto”, explico una fuente con acceso al expediente al portal de noticias Infobae.

Al ser consultado este jueves sobre una posible narcovenganza, el jefe de Relaciones Policiales de San Luis, Lucas Chacón, respondió: “Es una de las hipótesis que la Policía no descarta. Es muy complejo, no sé si me entiende… Pero la Policía no lo descarta”.

Por su parte, los operativos para encontrar a la niña de 5 años, desaparecida hace tres días, se concentraron hoy en el sector oeste de la ciudad de San Luis, en el cerro El Lince y en el río San Luis, sin resultados, informaron fuentes policiales.

En tanto, "se activaron los trámites para establecer una recompensa económica a quien aporte información que permita hallar a Guadalupe", informó el Ministerio de Seguridad de la Nación, mientras desde otras provincias sumaron recursos humanos.

Más de 300 policías de la provincia juntos a fuerzas federales "realizaron diferentes rastrillajes y allanamientos en el barrio 1 de Mayo en la zona oeste de la ciudad capital, en el Cerro el Lince y buzos tácticos de la buscaron por el río San Luis y dique chico sin resultados positivos", agregó Chacón.

“La línea de investigación ahora se está dirigiendo a la zona oeste de la ciudad, ya hemos realizando un extenso rastrillaje en la zona sur y estamos realizando otra inspección en zona norte”, destacó Chacón.

También, resaltó la colaboración que reciben por parte de los especialistas del Sistema Federal de Búsqueda de Personas Desaparecida y Extraviada (Sifebu) en la que la provincia es parte y permitió incluir el caso de Guadalupe en el sistema “Alerta Sofía”.

Los principales testigos de la causa declararon este jueves en la Jefatura Central de la Policía, entre ellos la madre de Guadalupe, Yamila Cialone y el padre, Eric Lucero.



Fuente: Infobae y Télam