Estrada presenta su libro “Salta Productiva”: "No existe un proyecto de provincia sin uno de país”

En medio de los rumores sobre su posible candidatura a diputado nacional, el exministro de Economía de la Provincia de Salta y vicepresidente de la Comisión de Acción Política (CAP) del Partido Justicialista, Emiliano Estrada, presentará este viernes 23 de julio, a las 17.30 horas, su libro “Salta Productiva” en la Usina Cultural.

Esta obra repasa la historia desde los tiempos prehispánicos, hasta llegar al modelo agroexportador de 1950, con datos comparativos que miden el desarrollo en Nueva Zelanda, Australia y Canadá, por ejemplo. “Más adelante, analizo algo que no por ser evidente, deja de ser central. No hay proyecto de provincia viable, si no hay proyecto de país. Nadie puede desarrollarse en una sociedad que no se desarrolla".

“A mi criterio, el Estado debe generar los incentivos. Dejar todo librado al mercado no funciona”

Estrada agregó que el libro pretende por un lado establecer puntos de acuerdos que generen un ámbito de debate sobre la Salta productiva y en segundo lugar hacer hincapié en la crisis desatada a fines de 2018.

“Se instala la idea de un país inviable, con crisis cíclicas. Y si uno estudia objetivamente el contexto, esta idea se asienta en políticas macroeconómicas de endeudamiento y desregulación que no concuerdan con la realidad heterogénea, diversa que demanda nuestro país”, explicó.

El también subsecretario de Relaciones con Provincias, en la órbita del Ministerio del Interior, enfatizó que no existe un proyecto de provincia posible si no hay uno de país. "Se puede hacer todo lo acertado, pero si en definitiva no se entiende que lo macro, condiciona lo micro, se hace difícil", sostuvo.

Por último, indicó que hay que entender que Salta tiene una cuestión de atraso de desarrollo económico en comparación a otras provincias. “Es un absurdo comparar cualquier provincia del norte con la administración de la ciudad de Buenos Aires. Ellos no tienen que hacer inversiones en infraestructura básica, como si necesita el norte".