Amenazó a una fiscal, a un periodista y a una militante por los derechos humanos

Días atrás fue noticia que Miguel Gentil, nieto de un conocido represor salteño, amenazó a la fiscal Claudia Geria después de una publicación periodística que lo involucraba en un caso de violencia de género. “Estas viviendo tiempo de regalo”, fue uno de los mensajes que el hombre le envió.

Mientras Gentil continúa detenido en la Alcaidía salieron a la luz amenazas al periodista Emilio Ruso y a la directora de la fundación “Volviendo a Casa”, Isabel Soria.

En diálogo con el periodista Ángel Mansilla de Central Policial, por CNNSalta-94.7, Isabel Soria contó que las amenazas de Gentil hacia su persona comenzaron cuando ella, desde la fundación, apoyaba a la mujer que lo denunció por violencia.

“Primero comenzó a denigrarme y como vio que no tenía resultados, se metió con la Fundación, decía que nosotros robábamos plata del Estado. Además me desprestigió como persona, como defensora de los derechos de las mujeres. Me amenazó, me dijo que me quedaba poco hilo en el carretel”, relató, muy preocupada.

La referente de “Volviendo a casa” aseguró que su miedo más grande no son las amenazas sino que las causas en su contra queden en la nada, “el se siente impune y tiene contactos que nos hacen creer que nuestras denuncias no van a llegar a ningún lado. Es una persona absolutamente peligrosa”, sentenció.