El llanto de Viviana Canosa tras la renuncia de Esteban Bullrich: “No podés creer por qué le pasa a él”

Esteban Bullrich formalizó este jueves por la tarde su renuncia como senador por Juntos por el Cambio, con motivo de padecer ELA, en una emotiva sesión en la que agradeció tanto a su familia como a sus pares. “Renuncio a mi banca con profunda tristeza”, anunció su decisión a través de una aplicación que leyó su mensaje.

Bullrich dijo que abandona la banca, acompañado por su esposa e hijos, y mencionó a Miguel Pichetto y Federico Pinedo como sus “mentores” cuando “hacía mis primeros palotes” en ese cuerpo. Fueron 20 minutos inéditos en la historia política reciente. Un instante dramático, que conmovió hasta las lágrimas a todos los que lo escucharon.

En este marco, en la apertura de su programa, Viviana Canosa se mostró visiblemente emocionada y no pudo contener el llanto al ver las imágenes del ahora ex senador. Como en cada uno de sus programas, la periodista comienza con una editorial en donde se refiere a algún tema de actualidad y le da su toque personal. Aunque muchas veces prima el enojo o la indignación por algunos hechos, en otras ocasiones hay lugar para las lágrimas. Este último fue el caso en la emisión de hoy.

“Estoy más sensible que nunca por muchas razones. Por toda la gente que viene todos los días a la puerta del canal. Ayer conteniendo a una mujer estafada, hoy un señor de 83 años llorando porque no tiene donde vivir y laburó toda su vida”, comenzó diciendo Canosa. Luego, se refirió a la enfermedad del senador: “Estos ejemplos como el de Esteban Bullrich, que no podés creer por qué le pasa a él”.

“Si los políticos en este país fueran como él y pudieran seguir el camino. Ver la emoción de Esteban, la dignidad, la lealtad y a su mujer, hijos. Familia, amor, hijos, dignidad, lealtad: eso es Esteban Bullrich. Veo a sus hijos y me emociono un montón”, agregó en esa misma línea. Por último, se expresó sobre las reacciones de los miembros de la Cámara ante la noticia de la renuncia de Bullrich: “Esta es la noticia del día, tiene que ver con el amor y respeto y con algo que no es menor”.

En una sesión especial, la última con la actual composición (a partir de este viernes 10 de diciembre el oficialismo dejará de ser mayoría, algo que no ocurría desde 1983), entre admiración y respeto, los senadores lo homenajearon y dedicaron emotivas palabras para el legislador.

Días atrás, el senador les había comunicado la decisión a sus compañeros a través de una carta. “Hola colegas. Quisiera no tener que escribirte este mensaje, pero la realidad me dice que tengo que renunciar a mi banca de senador. Para dedicarme a mi familia y la ELA, la mía y la de todos los que la sufren”, resumió.

En su lugar asumió José María Torello, ex jefe de asesores de Maurcio Macri durante su mandato y primer suplente en la lista de Cambiemos cuando Bullrich fue elegido.

Bullrich había sido electo en 2017 imponiéndose en los comicios legislativos y dejando en segundo lugar a la actual vicepresidenta Cristina Kirchner, por lo que su mandato vencía el 10 de diciembre de 2023.

Anteriormente, se había desempeñado como ministro de Educación durante la primera etapa de la gestión de Macri. Además, había ocupado el mismo cargo pero en la Ciudad de Buenos Aires, entre 2010 y 2015.