Otra vez las organizaciones sociales causaron estragos por el centro de Salta

No fue una mañana nada tranquila en el centro de la ciudad de Salta donde aquellos peatones que realizar sus trámites o sus compras navideñas, como aquellos conductores que tenían que llegar a sus lugares de destinos, se vieron imposibilitados a raíz de los cortes e inconvenientes que protagonizaron agrupaciones sociales que marcharon.

InformateSalta pudo compartir imágenes de cómo fue la movilización que protagonizaron grupos como la Corriente Clasista y Combativa (la "CCC"), o la Juventud Comunista, entre otras entidades de protesta que decidieron ocupar las calles en recordatorio de los 20 años de la crisis del 2001.

"Se cumplen 20 años de aquella gigantesca pueblada que hubo a nivel nacional donde se hechó al gobierno de De la Rúa por la situación de aquel momento, una situación que no cambió porque hoy seguimos peleando por techo, tierra y trabajo", enfatizó una de las protestantes ante el micrófono de InformateSalta.

Sin embargo y mientras estas entidades iban por calles y avenidas del micro o macro centro salteño, el tránsito vehicular no tardó en colapsar: los vehículos debieron buscar vías alternativas para tratar de llegar a sus destinos, los colectivos se desviaron de sus recorridos y sus usuarios se vieron perjudicados para tomar las unidades.

Un detalles no menor es que, hartos de no podes desplazarse, algunos conductores no dudaron en meterse en contramano por calles del microcentro. Fue el caso de automovilistas que circularon por calle España en sentido contrario para subir por Zuviría, evitando las marchas.