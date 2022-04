Lizy Tagliani tomó una decisión terminal en medio de su separación con Alturria

El escándalo entre Lizy Tagliani y Leo Alturria sigue muy caliente todavía. Y es que, si bien cuando se separaron lo hicieron en súper buenos términos, con el paso del tiempo eso fue cambiando y ahora resulta que ya no se pueden ni ver por todo lo que pasó.

Todo comenzó cuando Alturria dio a entender que Lizy le había sido infiel. Después apareció una mujer señalada como la tercera en discordia y un audio desgarrador de Tagliani con el corazón en la mano del dolor que sentía: "Esto me cayó como una patada. Fue una puñalada en medio del corazón".

Y confesó con la voz quebrada: "Yo amo profundamente a Leo, lo amo con toda el alma, amo a su familia y yo me siento parte de su familia. Nos dijimos cosas re lindas y estábamos tratando de salir adelante por el amor que nos tenemos. Yo no tengo nada que ver con esto".

Fue entonces que Leo Alturria decidió pedirle disculpas públicas a Lizy: "Lizy, sabés que te adoro. Las veces que nos escribimos hablamos lo más bien. Te pido perdón por esta situación porque… me acabo de enterar. Me partió el alma escucharte llorar. No lo había sentido nunca. Te pido disculpas de mi parte y estaremos próximamente comiendo o cenando juntos después de este viaje a Córdoba para contarte cómo está mi familia, si eso te hace sentir bien".

Como si fuera poco, Antonela, quien supuestamente fue la tercera en discordia rompió el silencio y apuntó contra los famosos: "Para mí, Leo no es nada de lo que dice ella. Quizás hay algún despecho por ahí... tengo entendido que ella quiere volver pero él no... y subió un video diciendo que era el amor de su vida. Me da un poco de pena, como mujer la respeto".

Si bien Lizy Tagliani le envió un video súper emotivo a Leo Alturria diciéndole que era buena persona y ella lo sabia, parece que eso se acabó. Y es que, Juariu descubrió que la capocómica habría bloqueado a su después de todo lo que ocurrió ya que no lo sigue ni tampoco se ven sus likes o comentarios. /Paparazzi