Salvemos el corazón de Bauty, necesita reunir más de $200 mil para operarse en Tucumán

Una vez más los salteños tenemos el desafío de ayudar al prójimo a superar situaciones límites en sus vidas. Esta vez es la historia de Bauty, un niño de 12 años el cual fue diagnosticado con cardiopatía congénita y estenosis subaórtica lo que le causó hipertrofia al corazón y debe ser operado el 18 de abril en Tucumán.

"Cuando tenía 4 años su pediatra me dijo que todos los niños nacen con un soplo al corazón después de un tiempo ese se va y que Bauty ya estaba grandecito y no se le había ido, entonces teníamos que empezar a hacerle controles para ver que pasaba y ahí le descubrieron la estenosis sub aórtica y que era probable que en grande había que operarlo" dijo la madre del menor.

Ahora que los tiempos apremian y se acortaron según el diagnóstico de hace 8 años, la madre dijo por FM Profesional que "me cayó como sorpresa porque tiene 12 años y me imaginaba que en muchos años mas recién iban a necesitar esta cirugía. Si se le enferma su valvulita aórtica habría que cambiarle y se haría un niño dependiente de anticoagulantes".

Para la operación, la obra social le cubre el 70% de los costos pero la familia no puede costear el 30% restante y es por ello que necesitan reunir $254.000 con la ayuda de todos.

Si querés colaborar con Bauty, que ya viaja este domingo para iniciar los preparativos para la intervención, podés hacer un depósito en la siguiente cuenta bancaria.

Alias: MINERO.METAL.BATATA

CBU:03403462208346008291003