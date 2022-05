Por segunda vez, envenenaron animales en una finca de Coronel Moldes

Un finquero de Coronel Moldes sufrió la matanza de sus animales por segunda vez en un mes. Esta vez fueron 10 cabras y sus crías que fueron envenenadas con un veneno prohibido hace 10 años por su toxicidad, incluso para seres humanos, especialmente niños.

El damnificado, Miguel Vilte, propietario de la finca La Posta, ubicada a un kilómetro del centro urbano del pueblo, detalló a Multivisión Federal que se dio con la situación ayer por la tarde. “Vimos que los animales que tenían los mismos síntomas de lo pasado y empezamos a recorrer el predio y encontramos otra vez los morros de maíz partidos con la parte tóxica, que sería el veneno”, dijo.

En este sentido, aseguró que sospecha que el autor de la matanza es un hombre que antes solía vivir en el predio. “En estos días no lo vi personalmente, pero si por averiguaciones, los vecinos me dijeron que transitaba de noche el lugar. No sé si fue mandado por otra persona”, expresó.

Más allá del perjuicio económico que le genera la situación, le preocupa el daño que pueda causar el veneno en otros animales e incluso vecinos cercanos a su finca. “Lamento la cantidad de animales muertes y hay que buscar otra vez una máquina para enterrarlos porque sino va a seguir la matanza de otros animales, están despidiendo la babaza que los perros lamen o los gatos o otros animales que se arriman. Es un daño terrible y es el riesgo hacia la humanidad, hacia los niños”, indicó.

Asimismo, contó que viajó hasta la Fiscalía de El Carril para radicar la denuncia correspondiente como así también se presentó ante la policía, con la intención que se abra una investigación y no vuelva a ocurrir un hecho similar.