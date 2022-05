Mostró videos de sus ejercicios de glúteos y los resultados frente al espejo

Jesica Cirio realizó una publicación en la cual se la ve haciendo ejercicio de espaldas a la cámara, con unas calzas y un top deportivo color celeste.

“¿Vas al gym y no sabes que hacer? Te dejo esta rutina de glúteos que vas amar y los resultados son increíbles!!!”, les reveló a sus seguidores, quienes no tardaron ni un segundo en responder con miles de me gustas y comentarios: “Me encanto todo”, “Tardé dos segundos en mirarte y uno en enamorarme”, “Jesi estas hermosa”.

Y luego, con una foto frente al espejo, puso en evidencia los resultados

Qué dijo Jesica Cirio sobre su accidente en los Martín Fierro

La modelo subió al escenario junto a sus compañeros para recibir la estatuilla al mejor programa musical por La Peña del Morfi. En ese instante su vestido se corrió y se vio parte de su pecho por unos segundos.

Este domingo, en una nueva emisión del clásico ciclo de Telefe, la modelo se refirió con mucho humor al vergonzoso momento. "A Juana Viale la amo. Le mando un beso que estaba a los gritos", contó sobre el aviso que le dio la actriz y conductora.

"¿Se siente un frío? ¿No se siente un frío más que lo habitual?", comentó jocosa Lizy Tagliani, quien se encuentra reemplazando a Jey Mammon en la conducción. "No sé qué pasó pero yo no sentí nada", aseguró la rubia.

"Siempre suceden esas cosas, no tenemos por qué sorprendernos tanto. No digo que sea natural que uno vaya perdiendo cosas por la vida…", bromeó la humorista. "Puede fallar. Creo que fue por la euforia. Nos abrazamos todos. Me podría haber controlado más, yo soy consciente de eso", expresó Jesica sobre los motivos por los cuales terminó en esa situación tan embarazosa.

