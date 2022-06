Pablo Rangeón hizo un posteo desde la Alcaidía y generó polémica

El productor de moda Pablo Rangeón fue denunciado 6 veces por distintos hechos de abuso sexual y violencia hacia mujeres. Desde la Alcaidía, a pocos días de que su caso sea llevado a juicio, se sigue declarando inocente de todas las denuncias y acusaciones que hicieron muchas mujeres a través de las redes sociales.

Hace algunos días había publicado una carta abierta, donde escribió: “Puedo decirles que no me declaro… sino que soy INOCENTE. Que cada cosa que se dijo y que se denunció en mi contra no tiene apoyo ni respaldo, mucho menos sustento”.

Ahora, publica versículos bíblicos. El pasado 2 de junio, publicó en su perfil de Facebook el Salmo 54, que dice “Oh Dios, sálvame por tu nombre, y con tu poder defiéndeme. Oh Dios, oye mi oración; Escucha las razones de mi boca. He aquí, Dios es el que me ayuda; El Señor está con los que sostienen mi vida. Él devolverá el mal a mis enemigos”.

Ayer, lo hizo de nuevo, pero esta vez en sus historias de Instagram y adjuntó Apocalipsis 22:11. “Deja que el que es injusto, siga siendo injusto, que el que miente siga mintiendo”, escribió.

Según lo publicado por De Frente Salta, la abogada querellante de las víctimas, Sandra Domene, afirmó que realizará las denuncias correspondientes por incumplimiento de las normas básicas del Servicio Penitenciario ya que el imputado no goza del privilegio de tener un celular.