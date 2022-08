Nuevos aumentos: Si no se mantienen los subsidios, las panaderías subirán los precios

Hoy un kilo de francés se consigue en 300 pesos en algunas panaderías, sin embargo es un producto sensible que no puede escapar a los constantes aumentos de los principales insumos para su fabricación como la harina, sal, levadura, agua o aceite.

Dentro de su cadena de producción la energía también se torna un componente principal. Es por eso que las panaderías están en alerta ante la quita de subsidios de la luz y gas para saber si impactan de lleno en su precio. Sus dueños expresaron a ElTribuno que pedirán que continúen los subsidios en este sector porque si llega un tarifazo, la suba del pan sería inminente.

Los empresarios del sector ya afirmaron que no tienen espalda para poder afrontar esas subas y es por eso que esperan que el Gobierno nacional tenga en cuenta al sector que produce un alimento clave.

Aunque la secretaria de Energía, Flavia Royón, prometió que "las pymes no van a sufrir aumentos de gas", y que la quita de subsidios no se verán impactadas en las boletas de gas, poco se sabe qué va a pasar con la energía eléctrica.

Hasta el momento la quita de subsidios a los comercios para el servicio de electricidad, será en forma gradual, como se planteó para los usuarios residenciales: el esquema anunciado prevé que comience a partir de septiembre.

"Por ahora solo va a ser una quita de subsidios en la luz, en el caso del gas, ya lo dijo Flavia Royón la suba no va a afectar a las pymes. Esperamos que se defina el tema de la luz, es por eso que estoy pidiendo una reunión para la próxima semana con la Secretaría de Comercio para ver si se hicieron presentaciones para que nos sigan manteniendo los subsidios o no. Esto es fundamental para que podamos seguir manteniendo el precio del pan y no nos afecte tanto. Hay que esperar", aseguró el presidente de la Cámara de Panaderos de Salta, Daniel Romano.

"Para nosotros es complejo decir de cuánto es la incidencia de un horno eléctrico en el precio del pan. Por ahora no se sabe cuánto va a subir. Es por eso que no puedo saber cuánto va a influir en función de los costos. Lo que sabemos es que no va a influir en los que tengan hornos a gas. Lo que vamos a hacer es una gestión para trabajar en esto, de que estamos manteniendo un precio del pan subsidiado y cómo se va a mantener con los aumentos de luz. Haremos gestiones nacionales y provinciales haber si logramos algo. Después evaluaremos cuál es el impacto que tenga en el producto", destacó.

También expresó que para el empresario va a ser imposible absorber esos incrementos para que no suba el pan, excepto que haya algún tipo de compensación por otro lado.

La implementación de los nuevos cuadros será desde el mes que viene y las quitas de subsidios se harán en tres rondas: septiembre, noviembre y enero de 2023.