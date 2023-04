¿Macumba en el centro? Tiraron excremento a un local junto a un "aviso" amenazador

En medio de todos los acontecimientos insólitos, inesperados, imprevistos y hasta absurdos, durante la mañana de este martes hubo misterio y hasta cierto temor en la zona del microcentro capitalino, luego que a un comercio le arrojaron excremento humano, adjuntando una nota de extraña letra con un mensaje amenazante.

¿Qué fue lo que ocurrió? Según la información que compartió el periodista Daniel Gutiérrez en sus redes sociales, este episodio aconteció en calle Urquiza al 600, entre las peatonales capitalinas donde a mitad de cuadra hay una reconocida talabartería.

La novedad fue que esta mañana, quienes transitaban por la zona para hacer sus compras o diligencias, no pudieron dejar de percibir el escatológico olor de las heces humanas que algún sujeto arrojó sobre los cerámicos de debajo de la vidriera del mencionado comercio.

En las imágenes que compartió, se puede ver cómo los restos de materia fecal dibujaban una curva en los cerámicos, ilustrando una postal más que desagradable. Sin embargo a esto había que agregar una nota escrita en un pedazo de hoja cuadriculada, con un mensaje escrito en una especie de código, con letras diamantinas para desviar cualquier sospecha del autor.

Una talabartería de Urquiza al 600 amaneció con sus vidrieras rociada de excremento humano.



Dejaron un cartel dónde hablan de brujería. Los dueños, sorprendidos e indignados, dicen no entender qué pasa. Perdieron la mañana de laburo. #Salta pic.twitter.com/7A8cFrs3CP — Daniel Gutierrez (@DaniGutierrez5) April 18, 2023

Una posible transcripción del mensaje dice: “Brujo degenerado no te masturbes más en la vida de mi bebé con el don de vida que te mueras hijo de put…”. Al no encontrarse una coherencia de la expresión como tampoco encontrarle un significado a estas palabras, sumado a la materia fecal, la hipótesis de una “macumba” o acto de brujería no tardó en ponerse sobre la mesa de posibilidades.

En cuanto a los dueños de la talabartería, el periodista dijo que se mostraron sorprendidos e igualmente indignados, sin entender el porqué de este ataque al comercio, mientras que perdieron la mañana de ventas. ¿Fue un “gualicho”, como dicen en los barrios?