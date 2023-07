Los autos usados más elegidos

De acuerdo al último reporte de la Cámara del Comercio Automotor (CCA), en junio se vendieron en la Argentina 134.099 automóviles usados, o sea, apenas un 0,13 por ciento más que en mismo mes de 2022, cuando se transfirieron 133.930 unidades.

Si la comparación se realiza contra mayo precedente, en el que se comercializaron 142.181 vehículos “de segunda mano”, se observa una caída del 5,68 por ciento.

En lo que respecta al acumulado en la primera mitad de 2023, las ventas alcanzaron las 797.930 unidades, es decir, un 1,97 por ciento más que en igual período del año pasado (782.505).

LOS 10 AUTOS USADOS MÁS VENDIDOS EN JUNIO

1° Volkswagen Gol y Trend, 7.884 unidades

2° Chevrolet Corsa y Classic, 4.409

3° Toyota Hilux, 4.135

4° Renault Clio, 3.229

5° Ford Fiesta, 3.070

6° Ford Ecosport, 2.995

7° Ford Ranger, 2.946

8° Fiat Palio, 2.795

9° Toyota Corolla, 2.672

10° Ford Ka, 2.610

“Durante el mes de junio se comercializaron en el país prácticamente la misma cantidad de autos usados que en igual mes del año pasado. Si las agencias tuviesen más producto seguro se podrían vender más vehículos”, afirmó Alejandro Lamas, secretario de la CCA.

“De todas maneras nos encontramos en un mercado que sigue muy inestable. No cae, pero no crece. Se mantiene. Esta problemática está sucediendo en todo el país”, explicó el directivo.

Y agregó: “Notamos una actitud cautelosa por parte del público. Las personas que concretan operaciones apuntan a resguardar su dinero en estos bienes”.

“Venimos de años de no poder acceder a créditos accesibles para ofrecerles a los clientes. Las ventas se realizan al contado o entregando un usado y efectivo. No hay otra forma. En muchos casos si no se deja una unidad usada la operación no se concreta porque el empresario se va quedando sin stock y, en la actualidad, es muy difícil la reposición de la unidad comercializada”, concluyó Lamas.

PROVINCIAS EN DONDE SUBIÓ LA VENTA DE USADOS (ENERO-JUNIO)

Neuquén: 10,73%

San Juan: 9,83%

Santa Cruz: 6,60%

Río Negro: 6,29%

Formosa: 5,36%

Mendoza: 5,19%

Corrientes: 5,04%

Salta: 4,97%

Misiones: 4,82%

Catamarca: 4,21%

Tucumán: 4,00%

Córdoba: 3,07%

Chubut: 2,84%

Jujuy: 2,71%

Buenos Aires.: 2,43%

Tierra del Fuego: 1,94%

La Pampa: 1,79%

Chaco: 1,41%

Entre Ríos: 0,56%

PROVINCIAS EN DONDE BAJÓ LA VENTA DE USADOS (ENERO-JUNIO)

San Luis: 6,15%

Santa Fe: 4,87%

Santiago del Estero: 2,48%

CABA: 0,30%

La Rioja: 0,26% /Parabrisas/Perfil