Vicente Cordeyro: A dos meses de su muerte, el caso persiste con muchas dudas

Al cumplirse dos meses de la desaparición y posterior hallazgo sin vida del excomisario Vicente Cordeyro, el caso continúa generando conmoción en la sociedad salteña, con un caso lleno de interrogantes que rodean el trágico desenlace, con su familia exigiendo respuestas contundentes, y con constantes muestras de dolor.

Cabe recordar que fue el 9 de octubre cuando se reportó la desaparición de Cordeyro, siendo aquella mañana cuando el excomisario se retiró de su casa tras dejar a su hija en un colegio de calle Mitre, con la intención de volver al mediodía para almorzar. Tanto su esposa, Trinidad, como su hijo Nicolás, afirmaron que él se había comportado de manera normal en las horas previas.

La preocupación se instaló cuando Cordeyro no respondió a los mensajes de WhatsApp, que mostraban las dos tildes de lectura, pero sin contestación. Pasado el mediodía, y ante la certeza de que "de ninguna manera mi papá se hubiera manejado así y preocupado a la familia", la familia radicó la denuncia y activó la búsqueda.

El protocolo se activó a las 16:30, pero la familia ya buscaba por sus propios medios. Cerca de las 20:00 horas de ese mismo día, la policía confirmó el hallazgo del vehículo, un Volkswagen Suran gris, estacionado en la esquina de Bartolomé Mitre y General Güemes en San Lorenzo, cerrado y sin ocupantes. Fue cuestión de tiempo para que el cuerpo de Cordeyro fuera hallado en el Cerro Elefante.

Las dudas

El hijo del excomisario, Nicolás Cordeyro, aseguró que la comunicación con la justicia "no es clara" y lamentó que se haya buscado "cerrar la investigación de manera tan rápida y con resultados de pericias que todavía faltan". El joven sostuvo que, ante la información importante que manejaba su padre, la investigación debe analizar todas las hipótesis, no solo la de un posible suicidio.

Nicolás reveló una situación clave respecto al hallazgo del auto, un detalle que el Fiscal no habría seguido: "Cuando nosotros nos vamos al lugar donde aparece el auto de mi papá... se nos acercaron personas que estaban ahí en la zona y nos dijeron: mirá, yo estacioné el auto acá hace media hora y ese auto no estaba estacionado ahí". El hijo del excomisario afirmó que esa pista fue solicitada a los fiscales.

Otro elemento que siembra desconfianza es la etiqueta hallada en la escena, cuya trazabilidad permitió a la justicia establecer que una botella fue comprada por Cordeyro; sin embargo, llama la atención de la familia que "la botella se derritió por completo pero la etiqueta no". Ante el cúmulo de cabos sueltos, Nicolás fue contundente: "Cada vez que nosotros vamos y preguntamos algo, volvemos con más dudas que certezas".