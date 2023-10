Así será el gabinete de Baltasar Lara en Orán: organigrama y prioridades

El intendente electo de Orán, Baltasar Lara, señaló que ya está trabajando para lo que será su asunción y anticipó cómo estará conformado el organigrama municipal y algunos de los objetivos de su gestión.

Si bien aclaró que aún no tiene el gabinete completo que lo acompañará durante su gestión, confirmó que Ramiro Acosta y Sebastián Gotero formarán parte del mismo, al igual que muchas personas que lo acompañaron durante la campaña y que se sumarán “desde cero pero con el conocimiento necesario del área que harían cargo”.

Anticipó que el organigrama municipal constará de dos coordinaciones y cinco secretarías. “Vamos a tener que trabajar con distintos ámbitos de la sociedad. Queremos hacer partícipes en mesas de trabajo a muchas instituciones. Siempre digo que no veo a la municipalidad como la ciudad de Orán sino como una institución más dentro de la ciudad”, explicó.

Explicó que el objetivo es que “las coordinaciones ayuden a que instituciones deportivas, de seguridad, salud y de la sociedad civil en general tengan un lugar dentro de las decisiones que se tomen en el municipio de Orán para que la ciudad se desarrolle de otra manera”.

Baltasar Lara remarcó que su equipo no esperará hasta el 10 de diciembre para comenzar a planificar. “Vamos a asumir en diciembre y no vamos a tener tiempo de planificar nada, ahora lo tenemos que hacer. No va a haber margen de improvisación. La gente está esperando el cambio de gestión porque hay muchas cosas que son insostenibles”.

Señaló que una de las mayores preocupaciones es la situación económica del municipio, por ello junto a su equipo están recabando información a través de los pedidos de informe del Concejo Deliberante que dieron a conocer a la comunidad.

“La deuda con proveedores es preocupante. Cada vez más proveedores se nos acercan preguntándonos, no saben qué pasará a futuro. Hay gente que prestó servicios y vendió bienes en enero y todavía no pudo cobrar”, manifestó.

Sostuvo que se trata de distintas deudas que tienen con ver facturas presentadas, cheques librados y deudas con cuestiones que aún no se han presentado. “Tener deudas no es malo, pero si el nivel excede tus ingresos mensuales se hace complicado pagar y cumplir con compromisos asumidos con proveedores”.

Consultado sobre coparticipaciones adelantadas, Lara aclaró que son montos asumidos por la gestión de Pablo González y que se deben devolver a provincia.

𝐃𝐞𝐬𝐢𝐠𝐧𝐚𝐜𝐢𝐨𝐧𝐞𝐬

El intendente electo informó que uno de los temas que se tocaron fueron las designaciones que se estuvieron realizando en el último tiempo por la gestión del actual intendente de Orán, Pablo González. “Lo que plantemos es que hicieron designaciones y contratos que según la auditoría, hay limitantes. Están preocupados por la situación y están haciendo un trabajo de campo. Esperamos que puedan recabar toda la información posible y se pueda esclarecer todo esto”.

𝐒𝐞𝐫𝐯𝐢𝐜𝐢𝐨𝐬 𝐏𝐮́𝐛𝐥𝐢𝐜𝐨𝐬

Resaltó que otro de los objetivos de su gestión es lograr la eficiente prestación de servicios públicos en la ciudad por ello se trabajará en la reorganización del mismo a fin de lograr la mejora. “No puede ser que la recolección esté andando como lo está haciendo, con los peligros que se nos puedan venir con tema dengue. No es algo que diga yo, sino todos los vecinos”.

“No podemos seguir haciendo las cosas en la manera en que se vienen realizando porque no funciona. Tenemos que trabajar para que al vecino le llegue la efectiva prestación de los servicios. Hoy tenemos barrios enteros a oscuras. La iluminación tiene que ver con la seguridad; la recolección tiene que ver con temas de medio ambiente, con el dengue. Ya no estamos hablando de un mero servicio sino de cuestiones que van más allá”, afirmó.

𝐃𝐞𝐧𝐠𝐮𝐞

Informó que ya estuvo reuniéndose con personal del hospital para interiorizarse sobre la situación del dengue en Orán y los proyectos que se están planificando para luchar contra el mismo.

Anticipó que trabajará “codo a codo” con la palúdica porque considera que es una de las instituciones que más conoce del tema.