Preocupan las “manadas” de motoqueros que circulan imprudentemente por la ciudad

Entre las distintas problemáticas de la convivencia diaria en la ciudad de Salta, arista que se suma es la de los motoqueros quienes, imprudente y peligrosamente, recorren sus calles a gran velocidad, ocasionando ruidos molestos y hasta ponen en riesgo a terceros.

De esta situación se hizo eco el medio FM Profesional, quien apuntó a cómo grupos de estos conductores, ya sea de forma individual o en grupos, ponen en riesgo su integridad física como la de transeúntes o demás conductores al transitar sin escrúpulos.

Junto a los ruidos fuertes que generan, los fines de semana se han vuelto días de mayor presencia de estos motoqueros, según los reportes de los vecinos. Muchos se terminan congregando mediante convocatorias en las redes sociales.

Es por es que desde la Secretaría de Tránsito Municipal están requiriendo que la Fiscalía de Ciberdelitos pueda actuar e investigar estas convocatorias, para desarticular estas andadas “en manada” como están acostumbrando a realizar.

Al respecto Matías Assennato, secretario de esa cartera municipal, manifestó al medio citado que este modo imprudente de conducir está dentro del Código Penal, por tanto, es una contravención, siendo imperioso la intervención de la Justicia.

“Esto va más allá de pasar un semáforo en rojo, porque estas situaciones ponen en riesgo vidas”, alertó el funcionario, enumerando que cada fin de semana secuestran entre 4 y 5 motocicletas, aunque no pueden pasar el tiempo en persecución; esto debido a que muchos intentan escapar, en contramano y hasta subiéndose a las veredas.

Algo que el funcionario recalcó es que, pese a los esfuerzos para tratar de evitar estas imprudencias por los motoqueros, “logísticamente con 10 agentes no podemos atrapar una manada de 40 motociclistas”, equiparó sobre la cantidad de conductores que cometen estas transgresiones.