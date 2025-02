Ser adoptados después de los 6 años, la difícil situación que lleva a convocatorias públicas

Hablar de adopción, es hoy algo que parece más cercano a todos más "fácil" por un gran trabajo que se realiza desde el poder Judicial de Salta, con la Secretaría Tutelar, brindando información precisa del trámite, pero tanto en Salta como en el País, existen puntos "negativos" que siguen presentes que tienen que ver con el rango etario que los adoptantes buscan o quieren integrar a su grupo familiar y el hecho de que el menor padezca alguna enfermedad o discapacidad, lo que los lleva a realizar Convocatorias públicas.

"Tienen predisposición para una franja etaria de 0 a 3 años, sin problemas de salud y hasta 1 niño"

Matías Palomo, Psicólogo de la Secretaría Tutelar, explicó que muchas veces se realizan convocatorias públicas porque entre todas las fichas a nivel provincial como nacional no se registra alguna que se adapta a los menores a los que se intenta darles una familia.

"La gran mayoría de los postulantes, tanto a nivel local como nacional, tienen una predisposición para franja etaria que va de 0 a 3 años, hasta 1 niño o niña sin ningún tipo de problema de salud, ese es el principal problema que tenemos" en este sentido remarcó que el menor puede ser adoptado, incluso, hasta el propio día que cumpla los 18 años por lo cual ellos legalmente deben buscarle una "familia".

El Licenciado informó que quien se postula para cualquiera de las convocatorias que registradas en la página del poder Judicial, reciben la posibilidad de un trámite "preferente" porque esto chicos vienen esperando hace varios meses, la posibilidad de una inserción adoptiva.

"Quien presenta los papeles los papeles, hacemos el proceso evaluativo en el transcurso de la semana siguiente a que presentaron la documentación y a partir de allí, en un lapso que no supera las tres semanas el juez puede tener el resultado de la evaluación, que en el caso de ser favorable, le permite avanzar en una guarda con fines de adopción".

Insistió en la situación que se les presenta, al no contar con adoptantes para niños que superen los 6 años de edad "Hay un doble cuello de botella, por un lado muchos postulantes inscriptos para una franja de edad para la que no existen muchos casos, por el otro lado tenemos muchos chicos y chicas declarado en situación de adoptabilidad pero no tenemos postulantes inscriptos y nos lleva a tener que plantear las convocatorias públicas como la última alternativa para que puedan restaurar ese derecho vulnerado a vivir en una familia".

El licenciado recordó el fin principal de la Adopción que tiene que ver con garantizar el derecho de Niños, niñas y adolescentes a formar parte de una familia pero no es el objeto primordial que el adulto cumpla un deseo de ser papá o mamá, no es el objeto primordial de la adopción.

Niños en condiciones de adoptabilidad

Actualmente en Salta se tiene declarado en condiciones de adoptabilidad 39 chicos y chicas, que son los que en su mayoría están en convocatoria pública como la que hoy se abrió para dos hermanitos, un varoncito de 11 años y una nena de 9, que manifestaron expresamente querer permanecer "juntos".

Los interesados deben consultar los requisitos, documentación en la web del poder Judicial de Salta.