¡Salmonella y más! Advierten los peligros de comer peces redeados del Arenales

De las noticias de la semana que termina, una de estas ha sido lo registrado sobre el río Arenales, a la altura del barrio Ceferino donde, ante la crecida del cauce, vecinos y “pícaros” se lanzaron al agua para pescar o redear sábalos y otros peces con intención de comerlos.

Sin embargo y tras la peculiaridad o curiosidad de los videos vistos, recordaron que no solamente no se puede hacer pesca en el río de ninguna manera, estando éste en permanente veda, sino también que estos especímenes no son aptos para el consumo humano, ante el peligro de salmonella y otras enfermedades.

Así lo alertó la doctora Mariana Chanampa, jefa del programa de Biodiversidad de la Secretaría de Ambiente, quien en diálogo con InformateSalta profundizó que estudios hechos en el agua dan cuenta de estos riesgos latentes, tanto en quienes se sumergen en el río como quienes quieren comer estos peces.

“El río está vedado todo el año, al estar cerca de lugares urbanizados, no es recomendable la pesca en la zona, está prohibido pescar para evitar cualquier tipo de problemas en la salud de las personas”, dijo Chanampa subrayando la presencia de salmonelosis en el cauce.

Destacando que hay un monitoreo permanente del río, la profesional dijo que es imperioso tener cuidado pues, al quedar en medio de urbanizaciones, hay patógenos transmisibles y, pese a la concientización que se promueve, “los mismos vecinos no lo cuidan al Arenales, debería haber un compromiso de ellos y no tirar basura, los mismos salteños no cuidan el río”, se apenó.

Las consecuencias no solo son para quienes entran al río y comerían los sábalos, sino para la fauna en sí. “La biodiversidad está bastante expuesta, hay que cuidarla pues, ante una baja de la fauna, se altera todo el sistema acuático”, profundizó en los problemas de la cuestión.

“No pesquen en la zona, por las enfermedades que podrían ocasionar no solo para sí mismo, sino para la familia, niños y abuelos podrían verse muy afectados por los patógenos”