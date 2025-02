La Corte definirá semana próxima el ingreso de Lijo y Mansilla

Los tres integrantes de la Corte Suprema de Justicia de la Nación comenzarán a tratar mañana jueves la “temática” de los dos ministros designados en “comisión” por el presidente Javier Milei, pero no habría una decisión de “fondo” hasta el próximo encuentro en la primera semana de marzo.

Ariel Lijo y Manuel García-Mansilla no estarían este sábado durante el discurso de Milei en la apertura de las sesiones ordinarias del Congreso, por lo menos, si se mantiene la tradición donde el juramento corre por cuenta de las actuales autoridades del máximo tribunal.

Fuentes del Palacio de Justicia confirmaron a la Agencia Noticias Argentinas que “la semana próxima se tratará” las nominaciones, aunque no adelantó cuál será la posición ante el decreto presidencial.

Alrededor de las 16hs de este miércoles llegó la comunicación sobre la licencia otorgada al juez federal, Ariel Lijo.

La Cámara Federal porteña aceptó conceder la licencia con las firmas del presidente del Tribunal, Mariano Llorens, Roberto Boico, Leopoldo Bruglia, Pablo Bertuzzi, Eduardo Farah y Martín Irurzun.

El jefe de Gabinete, Guillermo Francos, argumentó que el decreto con la designación de los ministros se debió porque "no hubo acuerdo" con la oposición en el Senado.

"El decreto fue porque no hubo acuerdo, no porque no tuviéramos los votos. Siempre hay tironeo en la política", señaló Francos en declaraciones a radio Rivadavia.