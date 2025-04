Bajó a comprar, le robaron la guitarra y lo dejaron sin trabajo: "Estoy desesperado"

Los robos en la zona del macrocentro no se detienen y le tocan a cualquiera. Los malvivientes parecen estar atentos al primer descuido para adueñarse de lo ajeno, causando daños incalculables y esto es lo que le ocurrió a Cristian Pereyra, integrante de la banda Salta 3 cuando fue a realizar una compras en Av. Independencia hace dos semanas atrás.

"Estoy triste, el jueves tuve el infortunio de que me robaron la guitarra y me abrieron el baúl de mi auto en una esquina muy transitada como es Av. Independencia y Francisco López. Había bajado a comprar un repuesto, me demoré 15 minutos, nada más en entrar y salir".

Contó por Somos Salta que al salir del comercio descubrió lo sucedido. "Me doy con el baúl abierto, me sacaron la guitarra, este instrumento que al margen del valor económico que es una guitarra que sinceramente tiene su valor importante, pero más que nada tiene un valor sentimental. Calculá tengo 20 años de trayectoria y esta guitarra me acompañó 13 años, es tremendo".

Además le robaron "un maletín con pedales de efectos y con lo cual yo trabajo, llevo el pan de cada día a mi casa. "Estoy desesperado de que pueda aparecer mi herramienta de laburo. Estoy acudiendo a amistades, colegas que me prestan sus instrumentos para ciertos eventos que van saliendo, con mi banda Salta 3, trabajamos mucho en las peñas, con lo cual tocamos 3 a 4 veces por semana, entonces tengo que estar molestando a amigos que me den una manito para poder salvar".

Si la ves, tenés que observar que sea marca Epiphones, no es común, es con caja maciza "sirve para un escenario, no es que la tenes para una guitarreada, son instrumentos que no se los ve comúnmente en el ambiente, entonces sinceramente me hace mucha falta".