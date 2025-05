LLA en Salta busca achicar el gasto público: "Donde haya que aplicar la motosierra, lo vamos a hacer"

El diputado provincial electo por La Libertad Avanza (LLA), Claudio Cansino, celebró el resultado electoral obtenido por su espacio y destacó la necesidad de una renovación profunda en la política salteña, a través de nuevas figuras que representen ideas frescas y compromiso con la ciudadanía. “Creo que hemos vestido a la provincia de color violeta”, expresó en relación al crecimiento territorial del espacio libertario en Salta.

En Sin Vueltas, Cansino remarcó que el respaldo de los votantes responde a una demanda clara de alternancia y de caras nuevas, frente al desgaste de los partidos tradicionales. “La gente no quiere más de lo mismo. Nosotros traemos transparencia, relevancia y nuevas propuestas. Dejamos atrás a los mismos de siempre”, señaló, y diferenció su trayectoria en el ámbito privado y gremial empresario del recorrido tradicional de los políticos de carrera.

Sobre los cuestionamientos a las nuevas figuras que emergen en la política, fue contundente: “Me alegra que no me conozcan en la política, porque eso significa que no formo parte de la vieja política. Pero tengo trayectoria en el sector privado, acompañando a jóvenes emprendedores y empresarios, y trabajando desde hace años por el desarrollo de Salta”.

El dirigente también criticó a otros espacios que, según dijo, no permiten el surgimiento de nuevas voces: “En el Partido Obrero pasa exactamente lo mismo: siguen los mismos candidatos como Del Plá o Pablo López, sin dar lugar a la renovación”.

En la oportunidad, señaló que Salta atraviesa una situación crítica en materia de seguridad, educación y salud, a lo que se suma "que hace 30 años vivimos en un estado de emergencia".

Ante este panorama, señaló que es necesario revisar a fondo el uso de los recursos públicos y recortar sin titubeos todos aquellos gastos que resulten innecesarios. "Donde haya que aplicar la motosierra, lo vamos a hacer".

En cuanto a los liderazgos internos, valoró el rol de Alfredo Olmedo y Emilio Orozco, a quienes calificó como “faros de la libertad en Salta y el norte del país”. Según Cansino, ambos han sabido interpretar y comunicar con eficacia las ideas que impulsa el presidente Javier Milei.

Finalmente, el legislador electo se mostró optimista con respecto al futuro político del espacio: “Todo indica que en octubre le va a ir muy bien a Milei en Salta. Nosotros vamos a seguir trabajando para que las ideas de la libertad sigan creciendo y mejorando el nivel del debate legislativo, que hoy está bastante flojo”.