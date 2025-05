Diputados tratarán sanciones más duras para deudores alimentarios, ¿de qué se trata?

Ser deudor alimentario es no solo un acto que la sociedad pueda juzgar, en los últimos años afortunadamente Legisladores y ediles de todo el país trabajaron en leyes que con restricciones o prohibiciones para el deudor, los obligue a pagar la cuota que les corresponde.

En Salta el Concejo Deliberante, hace poco más de una semana de forma unánime sancionó la Ordenanza que modifica el artículo 3° de la norma N° 14.530.

La iniciativa, impulsada por el concejal Gustavo Farquharson (VPS), amplía las restricciones aplicables a quienes se encuentren incluidos en el Registro de Deudores Alimentarios Morosos de la provincia de Salta, conforme a lo establecido en la Ley Provincial N° 7.411.

Entre sus disposiciones, se fija que las instituciones u organismos públicos municipales no podrán autorizar inscripciones en cursos y capacitaciones gratuitas, conceder eximiciones, condonaciones o beneficios mediante planes de pago e iniciar el proceso de contratación como personal temporario, salvo que se regularice previamente la situación ante el registro correspondiente dentro de un plazo establecido.

En este marco se conoció que este martes 20 de mayo, la Cámara de Diputados de Salta incluirá en su orden del día el tratamiento de un proyecto de ley que propone modificar la Ley Provincial N° 7411 sobre el Registro de Deudores Alimentarios Morosos.

La iniciativa fue presentada por la diputada Socorro Villamayor, del bloque Salta Tiene Futuro, con el objetivo de sumar nuevas restricciones a quienes incumplen con la cuota alimentaria.

El proyecto contempla la incorporación de dos incisos al artículo 4º bis de la normativa vigente. De aprobarse, las personas incluidas en el registro no podrían concurrir a eventos deportivos que requieran la compra de entradas ni ingresar a casinos. Según explicó la autora del proyecto en el escrito, “se busca generar una nueva herramienta para disminuir la cantidad de personas que incumplen con la cuota alimentaria en la lucha por asegurar los derechos de los niños”.

La legisladora justificó la medida en los obstáculos frecuentes para ejecutar las deudas alimentarias por vías judiciales. “Lamentablemente, por no contar con ingresos registrados o por poner en práctica artimañas para que no pueda hacerse efectivo el cobro judicial, se deben promover este tipo de medidas disuasivas”, sostuvo Villamayor por FM Aries.

Además, aseguró que la aplicación de estas restricciones no requerirá recursos adicionales. “La implementación de las medidas propuestas no necesitará de erogaciones o complicaciones técnicas, ya que actualmente para ingresar a los partidos de fútbol, por ejemplo, se les solicita a los espectadores que brinden su DNI para cotejar que no existe alguna prohibición”, concluyó.