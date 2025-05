Julián Álvarez una de las estrellas del mercado: Gigantes de Europa se pelean por ficharlo

El Atlético de Madrid consolidó a Julián Álvarez como pieza clave en su proyecto deportivo, para el presente y para el futuro. El delantero argentino llegó procedente del Manchester City demostró ser un líder adentro y afuera de la cancha, lo que llevó al club a centrar sus esfuerzos en construir un equipo competitivo a su alrededor.

Esta estrategia busca no solo potenciar el talento del jugador, sino también garantizar su permanencia en el equipo frente al creciente interés de grandes clubes europeos como el Arsenal, el Liverpool y el Barcelona.

El entrenador del Atlético, Diego Simeone, ha sido enfático en destacar la importancia de Álvarez para el equipo. En declaraciones recogidas por el medio, Simeone afirmó: “Necesitamos a ese Julián, es el que quisimos buscar, está aquí, y ojalá se sienta feliz de estar en este equipo. Lo vamos a ayudar con el trabajo de todos para potenciar todo su talento”.

Según el sitio español Marca, el Arsenal, en particular, ha mostrado una fuerte intención de fichar al delantero, impulsado por el conocimiento que tiene de él Andrea Berta, ex director deportivo rojiblanco. Sin embargo, el Atlético cuenta con la ventaja de que Álvarez no parece interesado en regresar a la Premier League, a pesar de su experiencia previa en Inglaterra y su dominio del idioma. El jugador se siente cómodo en Madrid y en la Liga Española, donde ha brillado como uno de los futbolistas más destacados.