Ayudemos a Enrique, es no vidente y le robaron varias veces, lo dejaron sin zapatillas

Un hecho lamentable se conoció por estas horas en B° 17 de Octubre en zona Norte de la ciudad. Un abuelo no vidente fue víctima de su sexto robo en lo que va del año, pero asegura que en los 9 años que vive allí fue víctima de muchos más.

Inescrupulosos ingresan cuando no esta o bien de noche cuando duerme, aprovechándose de su discapacidad visual para robarle lo que sea "Una chapa, un basurero, una señora que le presté dinero no me devolvió más, no sé donde se habrá ido a vivir. Me rompieron la puerta del baño, me rompieron la puerta del dormitorio, me robaron el carnet de discapacidad, me dejaron sin zapatillas, chapa, hace 9 años que vivo acá y me viven robando" dijo por Multivisión.

Hoy Enrique apela a la solidaridad de la gente para recuperarse de los robos que lo dejaron casi sin nada "Necesitariá zapatillas N°39 o 40, mercadería que me dejaron con un paquete de yerba, ropa de abrigo" a quienes quieran ayudarlo pueden contactarlo al 3875845710.

Enrique es un abuelo conocio en el centro salteño, ya que habitualmente suele instalarse a pedir ayuda en calle Mitre y Belgrano, pero hoy necesita mucho más que una moneda.