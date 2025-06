Planes de finde largo: San Lorenzo espera visitantes para descansar y repasar la historia

Son muchos los salteños que están revisando sus relojes cada tanto, contando las horas y los minutos para que, después de seis semanas completas, tenga lugar un fin de semana largo, el primero de dos, en el marco de los feriados por el Día de la Bandera y en recordatorio al general Martín Miguel de Güemes.

En ese contexto, lugar cercano a la ciudad de Salta y que se vuelve sitio ideal para una "escapada" con amigos, ir a descansar y disfrutar, es la localidad de San Lorenzo la cual no solo invita a aprovechar de su cultura, su belleza y su naturaleza, también para repasar la historia salteña.

Así lo destacó Diego Amante, director de Turismo de San Lorenzo quien, en diálogo con InformateSalta, dijo que tienen buenas expectativas para este primer finde largo. "Los esperamos a todos con muchas ansias y con los brazos abiertos, nos ponemos al servicio de los que quieran venir aquí, aprovechando el finde largo", expresó.

Dicho esto, resaltó que por estos días vienen trabajando con la Semana Güemesiana, como ser la guardia temprana de los fortines gauchos de San Lorenzo, que se reunen en la plaza Güemes, alrededor del monolito que recuerda al máximo héroe del norte.

"Hacemos la guardia y la apertura del Museo de la Gesta Gaucha, atentido por los socios de los fortines, con las maquetas y los efectos de luces y sonidos", indicó este atractivo para también recorrer y conocer revalorizando al prócer argentino.

"Los esperamos para que puedan conectarse con el paisaje, la comida y con la historia"