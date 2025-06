“Se reían”, indignación por el maltrato a un caballo que colapsó en el desfile por Güemes

Durante el desfile en honor al General Güemes se vivió un momento lamentable, cuando un caballo empezó a emanar sangre por su hocico, si bien se informó en ese momento que fue asistido, la abogada y proteccionista, Carmen Céspedes, habló con InformateSalta y contó lo que sucedió.

"Estuve en el lugar, fui a rescatar al caballito. Cuando llegué al lugar, ya no estaba. Me manifestaron los de la policía que había sido trasladado a caballería, me fui a caballería, llegué cuando el caballito ya estaba ahí. Estaba junto con los dueños. Los propietarios estaban a la defensiva, me decían que lo único que querían es que le pongan una vacuna para que veas el desconocimiento de la gente, la gente de campo sabe muy bien que un animal que tiene ese problema no necesita una vacuna, necesita una intervención".

"La madre del muchacho que estaba con el caballo ensangrentado, se reía"

Me decían vacúnelo, yo les decía, 'soy abogada, no veterinaria' llamen a un veterinario particular urgente, porque lamentablemente aquí en caballería no hay veterinario para esto, los de caballería de buena voluntad lo llevaron para ahí, no es su obligación, no es un refugio de animales. Ellos estaban a la defensiva, me retiré, me quedé en caballería pero me fui a otro lugar, llamé a mi médico veterinario".

Fue ahí que esta familia llamó una profesional y cuando su veterinario llegó junto al caballito, constató que estaba siendo atendido "mi médico constató lo que la doctora estaba haciendo, que era correcto, le puso suero y todo para que deje de sentir dolor".

En tanto la proteccionista explicó "Seguí con los trámites legales, denuncias, consulta al auxiliaria de la Fiscalía, yo pedía que el animal se quede en caballería hasta que tengamos un diagnóstico definitivo, pudimos saber que necesitaba una cirugía, esa cirugía en el único lugar que se lo puede realizar es en la Universidad Católica, en la facultad de Veterinaria. Aproximadamente me dijeron $3 millones y que quedaba a criterio de la familia.

Finalmente, denunció que esta familia tras hacer unas llamadas, logró llevarse el animal en un trailer "logicamente quedé mal, la familia lo cargó e un trailler, primeramente la policía de la provincia no permitía que salga el caballo y despues hicieron un par de llamados. Ahora el destino del caballo es incierto, no sabemos si el caballito fue a morírse de dolor porque una vez que terminara la medicación que le puso, el caballo iba a sentir dolor en el estomago".

La letrada dijo que pudo conocer de que familia se trata y que habrían llegado con un fortín de San Lorenzo.

"Tengo datos de quienes son, pensé en ayudar pedir colaboración pero la señora, la madre del muchacho que estaba con el caballo ensangrentado, se reía, fue sobervia, no iban a querer recibir mi ayuda. Yo sé que iba poder conseguir los 3 millones. Es super lamentable lo que sucedió".

Por último, Céspedes advirtió "de la forma que sea voy a seguir con la causa. Voy a pedir al Fiscal al juez de Garantías, hoy haré todo lo que corresponde para pedir informes del estado del animal, voy a continuar como corresponde.

Reflexionó respecto a la actitud de los propietarios del animal "capaz que a ellos les resulta bastante extraño que una persona venga a querer a ayuudar un animal, viste que para muchas personas los animales son objetos, entonces a ellos les pareció ridículo que cayera y les dijera quien soy, ¿Qué se mete con un animal que es nuestro?".