¿Gauchos a pie? Piden repensar el rol de los caballos tras la polémica en el desfile de Güemes

El lamentable hecho que se dio el día martes durante el desfile en honor al General Güemes, donde un equino emanó sangre por su hocico, puso a los proteccionistas y a la sociedad en alerta, abriendo un debate que tienen que ver con la participación de los animales en desfiles u otros eventos, los cuales hoy encuadrarían en maltrato animal.

Lucas Iñigo tras conocer el estado de salud del animal en las úlitmas horas, habló al respecto y dejó abierta la ventana para este nuevo debate.

"Un animalito que se ha comprobado a través del médico veterinario que ha sido sometido, sobre exigido, que no estaba acostumbrado a este tipo de actividad. Se lo hizo caminar largo tramo, cargar un peso que no estaba acostumbrado y lógicamente pagó las consecuencias. Hoy en día esta peleando por su vida, necesita una cirugía que sale $3 millones. No se comprobó si tenía alguna enfermedad preexistente".

Para el Proteccionista el caballito en cuestión "será un ícono, de un debate, que está dando en la sociedad salteña acerca de la utilización de caballos, no solo en desfiles patrios o procesiones".

Aseguró que la sociedad está a favor de que el caballo deje de ser utilizado en desfiles u otros eventos, como se lo dejó de usar en tracción a sangre. "Ví muchísimos comentarios en redes sociales y más del 90% de las personas que opinan están a favor de que se dejen de usar los caballos, es más proponen que los gauchos o los que partiicipan en el desfile en honor al General Martín Miguel de Güemes, lo hagan a pie".

Además Iñigo puso en duda el control sanitario sobre los propietarios de caballos. "Quiero creer que los fortines hacen los controles y que tienen un padrón de personas que participan en los eventos. Me comentaron que hay personas que alquilan caballos para desfilar y si hoy solicitamos un control exhaustivo de las librestas sanitarias, no sé si todos estarán al día. Vi muchas personas en estado de ebriedad y comportamientos cuestionables para este tipo de eventos donde está toda la familia y estás brindando homenaje a nuestro gran referente salteño".