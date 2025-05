Reportaron posibles disparos en una “aduana paralela” en la frontera de Aguas Blancas

En medio de las problemáticas que acontecen en el área limítrofe entre Argentina y Bolivia, novedad de las últimas horas fue una situación violenta que habría ocurrido en una finca que funcionaría como “aduana paralela”, reportándose disparos por la frontera de Aguas Blancas.

Según información que compartió Radio Salta, este hecho aconteció en la madruga de este 28 de mayo en un lugar llamado Finca Carina –la cual sobresalió estos días al identificarse como una propiedad para el traspaso ilegal de mercadería –, donde personal de Gendarmería se hizo presente y, en situaciones por aclararse, se habrían producido detonaciones de arma de fuego.

Al respecto el interventor de Aguas Blancas, Adrián Zigarán, habló con el medio citado donde comentó: “Esta mañana, tipo 6.30 de la mañana, se sintieron varios disparos, no sabemos si eran de intercambio o de advertencia de Gendarmería, todavía no me avisó el comandante” de la fuerza, indicó.

No obstante agregó que cuando pasó por la zona de Finca Carina, una propiedad privada que colinda con el río Bermejo, “veíamos a 200 camioneros a la vera de la ruta, con 40 gendarmes impidiendo la entrada y salida del lugar consignado.

En cuanto al sitio mencionado, Zigarán alertó que el mismo sería propiedad de una ciudadana boliviana, a quien identificó como Carina Salazar y que el lugar sería administrado por dos sujetos, de apellidos Suárez y Cardozo. Aquí alertó la irregularidad que una boliviana pudiera comprar tierras de frontera.

“Es una aduana paralela y privada”, sumó respecto a que en este lugar entran y salen vehículos, a un país y al otro, transportando mercadería y pagando por circular en esa propiedad. Como números, enlistó que se paga $2000 por auto, $4000 por camioneta, $8000 por camión y, de regreso, se paga por bulto de mercadería.

“La frontera es para gente áspera, todo el mundo anda armado”