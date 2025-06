Ingresaron a robar a una escuela especial en Rosario de la Frontera

Un hecho lamentable ocurrió el día sabado en la madrugada, delincuentes ingresaron a la escuela especial "Santa Lucia" Rosario de la Frontera y si bien no robaron nada, dañaron puertas y ventanas. Días atrás también se reportó un robo en la escuela Edgar Leal.

Marcela Sobrecasas, directora de la institución damnificada, contó detalles del caso. "El sábado a las 4 de la mañana me llega el mensaje que se había disparado la alarma, así que llamamos al 911, venimos a la escuela, entramos con el personal policial y nos damos con que la puerta del pasillo estaba rota y abierta. Habían ingresado, se activó la alarma y escaparon, pero el daño ya está hecho".

Continuando en su relato, la docente detalló: "Nos rompieron un vidrio del salón de usos múltiples, ahí intentaron entrar pero ya la habíamos asegurado a la puerta y acá nos arrancaron la cerradura, hicieron todo un hueco en la puerta y nos cortaron el candado del lado de adentro de la puerta".

Sobrecasas lamentó el daño a esfuerzo de toda la comunidad educativa que ahora deberá conseguir fondos para repara los daños. "A la institución le cuesta todo, todo es a pulmón. Nos rompen, hay que repararlo y bueno eso es urgente, la reparación. La gente no sabe que acá no hay plata, no hay nadad de valor, son cosas de los chicos, libros, y no tenemos nada. Todo lo que hay es esfuerzo de los maestros que compran el material y ellos entran, como han entrado a la escuela Edgard Lela" concluyó por Multivisión.