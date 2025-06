Ayudemos a Diego, necesita más de $1 millón para realizar un tratamiento

Diego apela a los corazones solidarios salteños para poder llevar adelante un tratamiento médico que tiene un costo de más de 1 millón de pesos debido a una seria afección lumbar, ya que no puede trabajar y tiene a su hijita de 8 años a cargo.

"Me salió una hernia de disco en la tercera y cuarta vertebra, en la quinta tengo artrosis, tengo ciática y se me está durmiendo la masa muscular, tengo que hacer un tratamiento de 3 meses con la ampolla que se llama B12, me dieron para hacer fisioterapia porque una vez que se me duerma completamente la masa muscular puedo llegar a quedar en silla de ruedas".

El hombre señaló "Tengo una nena de 8 años que mantener, por eso ando pidiendo ayuda por todos lados y en esta ocasión para todos los salteños si me pueden dar una mano".

Por último, detalló los remedios que necesita. "Estoy necesitando como ven acá, no tengo la B12, pero son calmantes, keterolac, dipirona, dexametaxona. Además tengo cremas ya que las 24 horas tengo dolores, estoy solicitando ayuda con la B12 que tengo que hacer un tratamiento de 3 meses. Acá tengo los pedidos médicos, que son 60 unidades de B12 que salen entre 40 y 100 mil pesos cada caja, que contienen 6, o sea que saldría 1 millón de pesos el tratamiento y la verdad que no lo tengo, necesito ayuda".

A quienes quieran ayudarlo, pueden donar a la cuenta personal Pay, Alias: Diegopardo79, o comunicarse al 3875912181 o también pueden acercarse a la vivienda de Diego en B° Primera Junta, Manzana 507 lote 4, publicó Multivisión.