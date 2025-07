Jueces de Comodoro Py llegaron a Salta para conocer el funcionamiento del sistema acusatorio

Entre los magistrados, están Ariel Lijo, propuesto por el presidente Milei para la Corte Suprema; Sebastián Casanello, Julián Ercolini, Diego Barroetaveña, Eduardo Faráh y Daniel Petrone, a cargo de causas de gran trascendencia en materia de corrupción estatal.

En una visita considerada inédita, por ser la primera vez que se coordina una comitiva tan nutrida de jueces de los tribunales de Comodoro Py, la justicia federal de Salta recibió ayer a doce magistrados y varias autoridades del Ministerio de Justicia de la Nación.

Entre los más destacados de la lista de visitantes, figuran el juez Ariel Oscar Lijo, titular del Juzgado en lo Criminal y Correccional Federal N°4, de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Su nombre cobró notoriedad en los últimos meses, a raíz de ser propuesto por el presidente de la Nación Javier Milei para integrar la Corte Suprema de Justicia de la Nación.

Su pliego, acompañado por el de Manuel García Mansilla, sin embargo, fue rechazado por el Senado de la Nación el 3 de abril pasado por 43 votos contra 27. Lijo, cabe señalar, llegó al cargo de juez federal en el año 2004, designado por el ex presidente Néstor Kirchner.

A lo largo de su carrera, tuvo intervención en supuestas irregularidades en la investigación del atentado a la AMIA por la cual envió a juicio al ex presidente Carlos Menem, al ex titular de la SIDE Hugo Anzorreguy y al ex juez Juan José Galeano.

En 2023, quedó a cargo de la investigación del atento contra la mutual israelita que lleva 30 años de impunidad. Entre otros casos trascendente, estuvo a cargo de la causa penal seguida contra el ex vicepresidente Amado Boudou, en pleno ejercicio del cargo, por el caso Ciccone Calcográfica.

Por este hecho, Boudou fue enviado a juicio oral y resultó preso. Pero no todas las referencias fueron buenas para este magistrado, ya que fue blanco de fuertes críticas y denuncias muy fuertes por parte de la líder de la Coalición Cívica Elisa Carrió, quien lo acusó de integrar una asociación ilícita junto a su hermano y el ex ministro de Planificación, Julio De Vido para evitar el avance en determinadas causas por corrupción.

Además de Lijo, conforman la comitiva de invitados los jueces Julián Ercolini, Diego Barroetaveña, Eduardo Faráh, Daniel Petrone, Sebastián Ramos, Rodolfo Canicoba Corral, Alejandro Catania, Sebastián Casanello, Marcelo Martínez Di Giorgi, María Eugenia Capuchetti y Mariano Llorens.

De éstos, resaltan Ercolini, a cargo de la causa seguida contra el ex presidente Kirchner por enriquecimiento ilícito y la conocida como “Papel Prensa”. Por otra parte, no menor son las alusiones de Petrone y Barroetaveña, jueces de la Sala I de la Cámara Federal de Casación Penal, que anularon el sobreseimiento de Cristina Kirchner en la causa por el memorándum con Irán; y por el caso Hotesur y Los Sauces, en la cual la ex presidenta es investigada junto a su hijo Máximo por lavado de dinero de la corrupción. Barroetaveña, en tanto, fue uno de los jueces que confirmó la condena de ex presidenta en la causa Vialidad.

El nombre de Farah, en tanto, es apuntado por supuestos vínculos político con el kirchnerismo. Es señalado, principalmente, por haber dispuesto -con su voto- la liberación del empresario K Cristóbal López y su socio Fabian De Souza.

Programa

La visita, que se extenderá hasta hoy al mediodía, tiene como objetivo conocer el funcionamiento del sistema acusatorio, modelo que comenzará a aplicarse en esa jurisdicción desde l 11 de agosto, fecha que, a decir verdad, es bastante resistida por los operadores judiciales, principalmente por la falta de recursos para la implementación del nuevo Código Procesal Penal Federal.

Según fuentes judiciales, se pudo saber que la mayoría de los jueces arribaron por la mañana, para luego de alojarse en un hotel céntrico, iniciar un recorrido, primero a las oficinas de la Defensoría Oficial, en el pasaje Castro al 300.

Más tarde, cerca del mediodía, se hicieron presente en la Unidad Fiscal Salta, en calle Caseros al 400, donde el fiscal general de Distrito, Eduardo Villalba, junto a sus pares, Paula Gallo, Carlos Amad y Ricardo Toranzos explicaron a los magistrados el paso a paso de las actuaciones penales bajo el nuevo sistema, vigente en Salta y Jujuy desde el 10 de junio del 2019.

Según trascendidos, los jueces se mostraron interesados en los mecanismos de implementación, los recursos con los que cuentan las fiscalías, la coordinación con los jueces y la Oficina Judicial y, en especial, la experiencia adquirida en los seis años de vigencia del nuevo código en esta jurisdicción.

Por la tarde, en tanto, los jueces mantuvieron otras reuniones con jueces de la jurisdicción fiscales e integrantes de la Defensa Pública, oportunidad en la que se abordó la misma temática, pero desde una visión más abarcadora, dada la participación de todos los operadores del sistema.

Para hoy, en tanto, está previsto que los jueces presencien distintas audiencias en las distintas salas de la Oficina Judicial local, ubicadas en el edificio de los tribunales federales de calle España y Deán Funes, como así también en la sala de juicio de los Tribunales Orales Federales. Posteriormente, se realizará una charla de cierre, para luego emprender el retorno a Buenos Aires.