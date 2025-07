Fallo por YPF: "Es ilegal e inaplicable en Argentina, los EE.UU. no tienen jurisdicción"

Noticia nacional como internacional de las últimas jornadas ha sido que, por orden de la jueza de Nueva York, Loretta Preska, se ordenó a la Argentina entregar el 51% de las acciones de YPF al fondo buitre Burford Capital, beneficiario del fallo en el que se juzgó la expropiación de las acciones de la empresa durante el gobierno de Cristina Kirchner en 2012.

Al respecto de esta cuestión el ex legislador y ex miembro del directorio de YPF, Pablo Kosiner, estuvo hablando con FM Aries donde señaló que ese fallo no respeta la soberanía jurídica argentina, como también que la expropiación cumplió todos los pasos fijados en la jurisprudencia nacional y la Constitución.

“La recuperación por parte del Estado Nacional de las acciones de YPF tiene que ver con la aplicación de la Ley Argentina, la Constitución que establece el procedimiento de expropiación”, aseveró Kosiner como también que se abonó la indemnización correspondiente y que “hay soberanía argentina, desde el punto de vista jurídico”.

Dicho esto indicó que este fallo en 1° instancia conlleva “una ilegitimidad” pues, siguiendo lo dicho por ex procuradores del Tesoro de la Nación, “es ilegal e inaplicable ese fallo en Argentina, los EE.UU. no tienen jurisdicción para declarar que una ley de expropiación de otro país esté mal aplicada, no hay competencia de una jueza de Nueva York para emitir opinión en un proceso contemplado en la Constitución y pagada la indemnización”.

Por último, Kosiner mencionó que este caso aborda una cuestión “que tiene que ver con el criterio soberano”, donde para que una sentencia extranjera de este tipo sea obligatoria en el país, debe ser convalidada por la Justicia local y, si va en contra de la Constitución, no puede ser convalidada nunca”, dijo para concluir.

“Está en juego la soberanía jurídica en el marco internacional de la República Argentina, es obligatorio que se apele”