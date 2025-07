Crimen de B° Castañares: La viuda recibió amenazas e intentaron comprar su silencio

A pocos meses del brutal asesinato que conmocionó al barrio Castañares, en la zona norte de la ciudad de Salta, Erica, la viuda de Gustavo, decidió hablar públicamente por primera vez.

En una entrevista con Somos la Mañana, relató con crudeza cómo fue el crimen y denunció irregularidades en la causa, amenazas personales y hasta un intento de soborno para que retire su reclamo de justicia.

Gustavo fue asesinado a plena luz del día, de un disparo en el pecho, frente a testigos. “Estaba yendo a ver a su tía cuando fue interceptado por tres personas”, contó Erica.

En imágenes de una cámara de seguridad se observa cómo el grupo se desplaza y, segundos después, aparece una moto desde la cual le disparan. “El primer disparo no salió, pero el segundo sí... y fue directo al pecho”, detalló.





"Lo mataron a sangre fría. Y ahora el asesino pidió arresto domiciliario. No puede ser. Queremos perpetua para todos"

Según la denuncia de la mujer, en el crimen participaron seis personas, aunque solo hay cuatro detenidos, entre ellos un menor de edad. “Los cómplices están ahora con arresto domiciliario. Algunos viven en Parque La Vega, otros en Atocha y en barrio Policiales”, indicó.

Pero lo más alarmante llegó después: Erica afirmó que recibió amenazas para abandonar la causa y que incluso intentaron comprar su silencio. “Me ofrecieron 10 millones de pesos para bajar la condena a tres años. Les dije que no, porque la vida de mi marido no vale ni 10 millones ni dos pesos. Tienen que pagar por lo que hicieron”, denunció con firmeza.

Otro punto oscuro del caso es que el arma homicida nunca fue encontrada, a pesar de los antecedentes del principal acusado. “No puede volver a la calle, ya estuvo involucrado con armas de fuego antes”, advirtió Erica, quien asegura que no descansará hasta ver a todos los culpables condenados.

Con fuerza y convicción, convocó a una marcha por justicia este martes a las 7:30 frente al Poder Judicial. “Nos quieren hacer callar, pero no lo vamos a permitir. Mi esposo no va a volver, pero no voy a descansar hasta que todos paguen por lo que hicieron”, cerró con la voz quebrada, pero decidida.