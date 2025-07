Aseguran que el pedido de expulsión en el Mercado Cofruthos es para beneficiar a unos pocos

En el marco de una Asamblea Extraordinaria convocada por la Cooperativa de Provisión y Servicios de Productores y Comerciantes de Frutas, Hortalizas y Afines de Salta (COFRUTHOS), uno de sus socios históricos, Antonio Causarano, enfrenta un pedido de expulsión que ha generado controversia.

En diálogo con InformateSalta, Causarano denunció que la medida responde a intereses particulares dentro del mercado y no a fundamentos reales. “Esto es una maniobra para beneficiar a unos pocos competidores. Es irracional y responde a una intención clara de reducir la competencia para controlar precios”, aseguró.

Causarano es parte de COFRUTHOS desde 1998 y representa la continuidad de su padre, quien fue socio fundador en 1972. Además de ser operador dentro del mercado, es productor radicado en el norte de la provincia. “Nosotros no aparecimos de un día para el otro, tenemos trayectoria, responsabilidad y legalidad en cada paso que damos”, afirmó.

El conflicto surgió cuando su empresa comenzó a comercializar productos de la firma Salvita, una de las principales agroindustrias salteñas, con más de 2200 empleados directos, en noviembre de 2024. “La marca Salvita ya se vendía dentro del mercado desde 2019, a través de otro operador. Cuando esa relación comercial se terminó, se comunicaron conmigo por mi trayectoria y firmamos un contrato. Todo se hizo legalmente, con trazabilidad y controles sanitarios”, explicó. “Desde entonces empezaron los cuestionamientos. Claramente lo que molesta es la competencia” denunció.

Según Causarano, el pedido de expulsión busca sacar del mercado a su empresa para reducir la oferta y permitir que unos pocos operadores concentren las ventas.

“Los productos perecederos como frutas y verduras están regidos por la oferta y la demanda. Si hay más oferta, los precios bajan, y eso beneficia al consumidor. Pero acá parece que se olvidaron que la función del mercado es abastecer a la ciudadanía y ayudar a regular precios” afirmó.

El socio asegura que ya se realizaron presentaciones legales ante el INAES (Instituto Nacional de Asociativismo y Economía Social) para que intervenga y garantice que no se vulneren sus derechos. “Hablamos de productos habilitados por SENASA, con documentación en regla, ventas 100% en blanco y con trazabilidad. ¿Cómo pueden hablar de competencia desleal? Eso es absurdo” aseguró.

Consultado sobre el impacto que tendría una eventual salida de su empresa del mercado, fue claro: “Esto no se trata de calidad ni de legalidad, se trata de intereses. Si eliminan la competencia, los precios suben y los únicos que ganan son cuatro o cinco operadores”.

Finalmente, Causarano confió en que la justicia y los organismos reguladores actuarán conforme a derecho. “Si se respeta la ley, esta expulsión no puede avanzar. Yo invito a que vayan al mercado, vean cómo trabajamos y se informen antes de emitir juicios. Todo esto comenzó cuando ingresamos nosotros con Salvita. Durante cinco años se vendió la misma marca sin problemas. El problema no es la marca, somos nosotros, porque no quieren competencia real.”