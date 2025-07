En una decisión inédita, un histórico partido no participará en las elecciones y después de 60 años de hegemonía perderá sus alfiles en el Congreso

El partido que nunca pierde (perdía), que en su momento rechazó una invitación de fusión de Juan Domingo Perón y gobernó Neuquén por más de 60 años -a excepción de los tiempos de dictaduras- entró en un tobogán sin arenero. Fundado por la familia Sapag, el Movimiento Popular Neuquino (MPN), con representantes en el Congreso Nacional está sumido en una crisis después de su primera derrota en 2023, y no participará de las elecciones nacionales.

Un cúmulo de malas decisiones cuando estaba en la gestión empujó al MPN a una caída que parece no tener fin y dentro del espacio le apuntan al ex gobernador Omar Gutiérrez, que de alguna manera acaba de ser "despedido" de YPF por el gobernador Rolando Figueroa.

Fundado en 1961 en Zapala, los hermanos Elías y Jorge Sapag, el MPN arrancó su hegemonía política en 1962, con el triunfo de Felipe Sapag. Hiló victorias consecutivas, incluso en 1973 Sapag rechazó una oferta de Perdón para unificarse con el Partido Justicialista, lo enfrentó y el MPN ganó. Desde el regreso de la democracia, el MPN tuvo senadores nacionales y diputados, claves para negociar beneficios para Neuquén. Sin embargo, en diciembre perderán a su único diputado, Osvaldo Llancafilo, que desde 2023 trabaja alineado al gobernador Figueroa.

En abril de 2023, Figueroa -que se había abierto del MPN- lo enfrentó y le ganó a Marcos Koopmann, el candidato del por entonces gobernador Gutiérrez. Fue por menos de tres puntos, unos 10 mil votos de diferencia, pero el otro golpe llegó en las elecciones generales de octubre de ese año. Cuando Javier Milei y Sergio Massa se consagraron como los candidatos presidenciales que entraban al balotaje, la lista de diputados nacionales del MPN sacó apenas el 6,85% de los votos y se quedó sin meter representantes al Congreso.

Después de casi dos años cerrado, el MPN que conduce Omar Gutiérrez se reunió y 18 de los 20 miembros de la Junta de Gobierno decidió no presentar lista de senadores nacionales y diputados nacionales por primera vez desde el regreso de la democracia.

El ex gobernador de Neuquén, Omar Gutiérrez y el actual mandatario, Rolando Figueroa.

"En contextos de debilidad estructural, conducir también es preservar. No se trata solo de promover candidaturas, sino de proteger la institucionalidad y la viabilidad futura del MPN. Forzar una participación sin estructura ni condiciones no sería un acto de coraje, sino de exposición innecesaria. Cuidar al partido es saber cuándo no avanzar", asegura el documento que firmaron.

Evaluaron tres posibilidades: presentar listas a cargos nacionales, no participar o integrarse en una alianza a otra fuerza. Y concluyeron: "La decisión de no presentar listas nacionales en 2025. Es un gesto de responsabilidad, realismo político y madurez institucional, Se trata de una acción que prioriza los intereses de Neuquén, cuidando que siga prevaleciendo la gobernabilidad".

Hoy la provincia de Neuquén tiene 57 intendentes o jefes comunales, de los que 34 pertenecen al MPN. El histórico partido tiene 22 seccionales y 21 apoyaron al gobernador Figueroa, que lanzó una fuerza para competir en las elecciones nacionales que bautizó "La Neuquinidad". "El 80% de la estructura política del MPN está alineado al gobernador Figueroa", asegura a Clarín una fuente que estuvo en el último gobierno del MPN.

Cuando Figueroa ganó hace dos años, en un gesto de afinidad propuso que su antecesor sea director independiente de YPF por las acciones Clase D de la provincia donde está Vaca Muerta, pese a ser el presidente del principal partido de Neuquén, con más de 90 mil afiliados.

Pero ahora, con casi todo el MPN detrás de Figueroa, el gobernador anunció este viernes que le pidió a Gutiérrez que renuncie a ese cargo por "razones de orden institucional".

"En el día de hoy le pedí al Cr. Omar Gutiérrez la renuncia inmediata al cargo de Director de YPF S.A., en el marco de las facultades de la provincia para designar un representante que esté en consonancia con los lineamientos estratégicos y objetivos definidos por la actual gestión de gobierno para la etapa institucional que atraviesa Neuquén y su posicionamiento en la empresa mencionada, de cara al futuro", posteó Figueroa sobre el cargo que la provincia tiene en el directorio de la petrolera.

Y Gutiérrez, que aún es presidente del MPN, le confirmó al diario Río Negro que renunció al puesto el mismo viernes. Debería asumir el primer suplente, que es el actual ministro de Economía provincial, Guillermo Koenig. Aunque se hará efectiva en la próxima reunión de directorio de YPF.

Envalentonado, Figueroa se ilusiona con ganar en las elecciones nacionales, cuando Neuquén elija a tres senadores nacionales y a tres diputados nacionales.

En las próximas elecciones para nosotros es todo un terreno a ganar, así que estamos apuntándole a eso para tener un Congreso de otras características y poder defender Neuquén también desde donde corresponde, que es en la representación de las provincias, en la Cámara de Senadores y en representación del pueblo neuquino en la Cámara de Diputados", afirmó Figueroa en diálogo con La Mañana de Neuquén.

El caso de la senadora Lucía Crexell, del MPN a independiente

Lucía Crexell, sobrina de Luz María Sapag, la ex senadora e intendenta de San Martín de los Andes, se presentó como candidata a senadora nacional por primera vez en 2013, en fórmula con Guillermo Pereyra, líder del poderoso Petroleros Privados fallecido el año pasado.

Pero durante el gobierno de Mauricio Macri se alió a Juntos por el Cambio, se presentó para revalidar la banca como segunda en la lista de Horacio "Pechi" Quiroga, por entonces intendente de Neuquén capital. Una vez electo, Quiroga murió y hubo una pelea entre Crexell y el radical Pablo Cervi que llegó a la Corte Suprema. No se aplicó el cupo de género porque Quiroga no había asumido y así en diciembre Crexell llegará a los 12 años consecutivos en el Senado.

Con el triunfo de Figueroa, hubo una sintonía entre Crexell y el nuevo gobernador, pero durante el tratamiento de la Ley de Bases de Milei, hubo algún voto que en la provincia no le habían pedido y se especuló con que negoció por su cuenta con el Gobierno.

En ese momento se conoció un documento interno de Cancillería dirigido a la dirección de Asuntos Jurídicos del Senado en el que pedían antecedentes jurídicos de la senadora Lucila Crexell como paso previo para designarla embajadora de la UNESCO. Crexell votó a favor, pasó la polémica y nunca se trató el pliego para la Unesco.

Hoy no la cuentan como dentro del MPN, por lo que no se puede afirmar que el histórico partido pierde una banca en el Senado. Dejará su banca en diciembre, y en la capital neuquina corre el rumor de que negocia ser embajadora argentina en Canadá. Para ese entonces, el MPN perderá a su único representante en Diputados, Osvaldo Llancafilo. /Clarìn