“No fue un accidente, fue una agresión”: el desgarrador testimonio de la madre de un joven internado

Un joven permanece internado en estado crítico tras sufrir "aparentemente" una brutal agresión que, en un primer momento, fue presentada como un accidente. Sin embargo, su familia rechaza esta versión y asegura que se trata de un hecho violento que aún no fue esclarecido.

Hasta el momento no hay detenidos y se solicita la colaboración de posibles testigos para reconstruir lo ocurrido. Aparentemente el joven internado se encontraba trabajando en una finca.

A traves de Multivisión Federal, la madre del joven, visiblemente angustiada, relató: “Me dijeron que él se había caído del caballo, eso me pareció raro”.Las lesiones no concuerda con una simple caída, según sostienen sus allegados. “Le hicieron una operación en la cabeza, le sacaron una parte del cráneo y bueno, está entre la vida y la muerte. Él tenía su celular y su documento y justo esas pertenencias no aparecen”, agregó.

Por su parte, la hermana también exigió respuestas: “Esto no fue una simple caída, tiene quebradas las costillas, saturados los pulmones. Nosotros necesitamos testigos. Esto no fue un golpe. No sé si fueron algunas personas que no lo querían a mi hermano, todos lo querían un montón”.

La familia pide que se investigue a fondo y solicita a quienes puedan aportar datos que se acerquen a declarar.